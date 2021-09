En lisant le billet de @nicolasgourry sur les 20 ans de la Gamecube (https://www.gamekyo.com/blog_article458315.html), j'ai percuté que Gamekyo avait peut être lui même passé ce cap. Je n'en suis pas sûr mais je me souviens que je suivais le site "newtechnix.com" à l'époque de mes études, en 2001 (l'adresse fonctionne toujours), avant que ça devienne "jeux-france" puis "Gamekyo". Quelqu'un connait la date de naissance de Gamekyo ? @Shanks: vous avez prévu une pastille "déjà 20 ans" ?

posted the 09/14/2021 at 06:01 PM by kujiraldine