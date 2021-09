Qui avait ce jeu ou s'en souvient ? Moi c'était mon tout premier jeu vidéo donc je men rappelerai toute ma vie !Malheureusement, j'ai jamais pus le finir car j'étais trop petit, j'avais genre 5 ans et mes parents pensaient que c'était facile car jeu Digimon mais que nenni ! Il était super dur ce jeu, yavais beaucoup de stratégie ou de mécanique de gameplay à assimiler, de technique de combat etc...De plus, celui qui voulait avoir tout les Digimon bah il était pas rendu, le jeu était assez long, et il fallait s'occuper de son Digimon comme d'un Tamagotchi, le nourrir, l'emmener au toilettes, le féliciter lors d'un combat réussi et même lui souhaiter bonne nuit ! Un véritable petit animal de compagnie.Les musiques étaient très cool aussi,je me rappel de pas mal de thèmes entraînant ou de décors marquant comme le manoir ou le pays des glaces. Notre Digimon pouvait également mourir une fois qu'il était trop vieux et on se retrouver avec un Digimon tout pourri ça foutait bien les boules quand on avait un truc balèze.Bref, je vais pas en faire un test mais pour ceux qui avaient ce jeu et qui y avaient jouer, vous en avez pensé quoi ?Instant Nostalgie !!!