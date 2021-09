Le directeur créatif du studio a confirmé en repondant à un twitt que leur prochaine adaptation d'un héros les plus connus de Marvel: Wolverine, sera un jeu complet et que ce dernier aura un ton mature. Comme on peut le voir dans le trailer de présentation, des démembrements sont de la partie. On devrait avoir un jeu bien plus sombre et adulte que leur adaptation de spider-man. Ouf.