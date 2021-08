Mangas/Animés

Moi devant l'opening à chaque épisode

J'ai une question mais avant je donne un trèèèès bref avis.Je n'avais jamais suivit Evangelion. Je voyais les épisodes passer à la télé à l'époque mais ça ne m'intéressait pas plus que ça. Je ne maitrisais que l'openingMais je me suis mis il y a quelques jours et franchement j'ai aimé. L'animation n'a pas pris une ride et est resté très agréable à regarder. D'ailleurs les combats sont d'une beauté sans nom.Il y a de très beaux ost même si ça n'équivaut pas l'opening à mes yeux. Mais n'empêche que certaines soit sublimes.En vrai, c'est un animé très philosophique au point que je me suis un peu perdu vers la fin. Beaucoup trop philosophique ? Shinji est-il l'ancêtre du petit garçon fragile et perdu mais qui possède une grosse force en lui ? Personnage que l'on retrouve dans pas mal d'animés d'aujourd'hui ? Il m'énervait parfoisIl y a certains trucs que j'ai pas compris. On me dira que c'est fait exprès mais bon.Le second impact au finish c'est quoi ? C'est quoi le plan du commandant ? Ce sont exactement quoi les Eva ? Si on parle de second impact, alors le premier c'est quoi ? Le cinquième enfant je n'ai même pas compris tout à fait le personnage. Et j'en passe.Du coup voilà ma question (ou plutôt mes questions) :