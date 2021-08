Le site officiel de l'anime Record of Ragnarok, adapté du manga Shûmatsu no Walküre de Shinya Umemura, Ajichika et Takumi Fukui, a annoncé mercredi qu'une deuxième saison avait été confirmée. Le designer de personnages Masaki Sato a pour l'occasion dessiner l'illustration suivante :La premiere saison est sortie en exclusivité mondiale sur Netflix le 17 juin dernier :