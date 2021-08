Dragon Ball

Pour améliorer la série voici en quelques points comment on peut rendre la chose bien plus sympa, Toei, Toyotaro et Toriyama prenez des notes..Déjà Dragon Ball manque cruellement de connexion entre ses arcs. Le manga et l'anime original avaient cette particularité que les arcs s'enchainaient et se fondaient les uns dans les autres la plus part du temps. Donc pour Battle of Gods il faut partir avec les conséquences de l'arc Majin Buu et l'apparition de Beerus, pour que l'arc suivant s'enchaine il aurait fallu intégrer Tarble et son histoire à la fin (Abo et Cado servant de lien avec Résurrection de F). Pour ce dernier la planète Terre reste détruite pour motiver la Z Team durant le tournois avec Champa, tournois qui aurait été supervisé par l'Univers 10 avec Zamasu qui aurait été là en tant que spectateur (mieux que leur GodTube) du coup cela s'enchaine bien avec l'arc de Trunks du Futur. Et le suivant également avec le Tournois du pouvoir puisque Zeno fait son apparition à la fin et lui donne l'idée de préparer le dit Tournois.Cette ensemble que j'ai décris permet de faire que l'ensemble de Dragon Ball Super (Anime comme Manga) soit plus organique.Ensuite parlons du cas Goku il est imbuvable c'était pourtant pas compliquer de reprendre le même Goku que celui de la période Buu qui est moins sérieux que la période Cell mais reste quand même sérieux et adulte dans son fond et sa forme.Enfin faire grandir un peu Goten et Trunks a une taille similaire que Gohan ado période Cell et banco.Voilà en trois point et en m'ayant lu Dragon Ball Super aurait été comme ça depuis le début avec une bonne animation (et un bon sound design) vous auriez été plus conquis. Ai-je tort ?