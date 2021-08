Hiroki Totoki, directeur financier de Sony, a déclaré que le produit phare de l'entreprise, la PlayStation 5 à 499 dollars, ne se vendait plus à perte. La PS5 Digital Edition à 399 $ est en passe de voir sa perte compensée par les ventes d'autres hardwares, notamment les périphériques et la PlayStation 4, a ajouté le directeur financier.Ça été rapide!

