Salut Gamekyo !Me revoici pour une nouvelle chronique RPG, qui aura mis bien longtemps à sortir... En effet, le sujet du jour a été particulièrement difficile, vu sa notoriété et la quantité de choses qu’il y aurait à en dire. Je n’étais pas sûr d’être à la hauteur de la tâche, mais après l’avoir enfin fini en début d’année, je n’allais pas laisser passer l’occasion de parler d’un de mes jeux cultes, un de ceux qui m’ont mis une baffe et ont participé à redéfinir ce qu’était pour moi le JRPG. C’est en effet un chef-d’œuvre souvent cité comme référence par les amateurs, et pourtant resté relativement peu connu auprès du grand public (si on compare aux sempiternels FF, DQ, Tales of, ou même plus récemment les Fire Emblem, Xenoblade, Persona, etc.) d’autant plus que la licence et ses créateurs sont un peu tombés dans l’oubli (on remercie Square-Enix qui préfère dépenser ses sous avec des studios comme Tokyo RPG Factory...).J’espère donc pouvoir rendre ici un modeste hommage à l’un des plus grands RPG de son temps : Valkyrie Profile.J’ai l’impression de le dire souvent dans mes articles, Valkyrie Profile est un jeu profondément atypique. On y incarne en toute logique Lenneth, une valkyrie fraîchement appelée par Odin : le Ragnarök, fin du monde inéluctable entraînant la disparition quasi-totale des dieux et des hommes au cours d’une grande bataille avant un nouveau cycle de renaissance, est proche. En préparation de cette guerre, la valkyrie se voit confiée la lourde mission de parcourir le monde des hommes, Midgard, pour y recruter de puissants, des âmes de guerriers morts au combat pour en faire les soldats d’Odin...De part ce simple pitch qui se veut bien sûr une adaptation proche quoiqu’assez libre et romancée des légendes du Nibelungen et de la mythologie nordique, Tri-Ace se démarque fortement du reste de la production JRPG de l’époque et même de celle d’aujourd’hui. Car là où le genre s’est évertué au fil des années à proposer des grandes aventures épiques avec un scénario construit d’un bout à l’autre, une narration prenante avec des personnages forts et attachants (idéalement) et une histoire avec des enjeux dramatiques qui impliqueront en général le sauvetage du monde (et autres clichés un peu gentils), le tout sur une structure forcément linéaire, le bébé de Tri-Ace prend le contrepied total de cette démarche.Ainsi, toute la progression du jeu est rythmée par la répétition de chapitres et de phases, ces dernières alternant entre les moments scénaristiques qui déboucheront sur le recrutement d’un, l’exploration de donjons allant de pair avec l’extermination des démons, et les phases divines en fin de chapitre où la déesse Freya fait le compte rendu des performances de la valkyrie et lui donne ses directives pour le chapitre suivant, pour huit au total avant la fameuse fin du monde (et du jeu, en l’occurrence). Le joueur est alors libre de jouer ces phases comme il l’entend, la valkyrie pouvant survoler à loisir la carte du monde, dans la limite de ce que chaque chapitre peut lui proposer.Très en retrait, l’histoire des dieux ou de la valkyrie ne sera évoquée qu’à travers quelques scènes et vagues indices au cours du jeu, ce dernier préférant nous narrer le tragique destin de chacun des guerriers que Lenneth pourra rencontrer. Ces derniers n’ont d’ailleurs rien des valeureux héros et alliés vertueux que l’on rencontre dans la plupart des JRPG : orgueilleux, vaniteux, avides, traîtres, faibles ou simples jouets du destin, ils sont dépeints avec noirceur et mélancolie mais n’en restent pas moins tous profondément humains. Cette richesse d’écriture contraste avec leur aspect assez générique pour la plupart d’entre eux, qui trouve sa justification dans le fait qu’au départ, le jeu était pensé pour être un tactical-RPG. C’est d’ailleurs avant tout la mise en scène de leur funeste destin, souvent froid et injuste, qui parvient à émouvoir le joueur, car il ne faut pas espérer trop s’attacher à ces âmes en peine : à quelques exceptions près, une fois dans votre équipe puis envoyés rejoindre les rangs d’Odin, ils n’auront plus d’autre occasion de briller et de s’exprimer qu’à travers leurs répliques en combat et leurs exploits au Valhalla.Il faut dire que de son propre aveu, Yoshiharu Gotanda, tête pensante du projet (et accessoirement l’un des membres fondateurs de Tri-Ace) et co-scénariste avec Masaki Norimoto, n’est pas un romancier cherchant à faire des histoires très construites. Au contraire, pour éviter le syndrome de la feuille blanche, il se contente d’établir les points centraux du scénario, quitte à laisser des zones d’ombres livrées à la libre interprétation des joueurs. Une méthode qui s’applique parfaitement à la liberté de progression offerte par le jeu, et évite ainsi un scénario trop invasif (quoique les dialogues restent bien bavards) au profit d’un gameplay au contraire peaufiné à l’extrême, comme on le verra ensuite. À l’inverse, on sent tout de même que l’écriture n’est pas le fort du monsieur, et on pourra éventuellement critiquer le fait que les histoires des différents protagonistes soient assez inégales, certaines même plutôt expédiées, de même que la « true ending » certes surprenante et classe, mais tout de même un brin cliché. Et le contexte de mythologie nordique, lui, sert finalement bien plus le gameplay que le fond du scénario.Car c’est bien là que se situe tout le concept du jeu, qui prend le mythe de la valkyrie au pied de la lettre : à chaque chapitre, le joueur est amené à entraîner ses nouvelles recrues dans les donjons, puis à envoyer au mieux deux d’entre eux auprès d’Odin, sans quoi la valkyrie éveillera le courroux de Freya qui, dans le pire des cas, se chargera de la punir... par la manière forte.Le jeu pousse d’ailleurs à peser ses choix, puisque la déesse donnera des recommandations précises qui, si elles sont suivies, octroieront plus de points. Lenneth dispose en effet d’une statistique « Evaluation » qui correspond à l’appréciation de son travail par les dieux. Pour s’assurer de la maintenir au plus haut, elle doit non seulement envoyer des guerriers entraînés et correspondant aux directives de Freya, mais aussi faire monter leur « valeur héroïque » en influant sur leurs traits positifs et négatifs : « Altruiste », « Courageux », « Dévoué », « Égoïste », « Peureux », « Mauvais nageur » ou même « Amateur d’alcool » (à noter que ce dernier est considéré comme un trait positif par les dieux !) sont alors autant de caractéristiques que le joueur peut faire évoluer en leur attribuant des précieux points de compétence.C’est en effet une habitude depuis Star Ocean, le premier jeu Tri-Ace : la personnalisation des personnages dans Valkyrie Profile est extrêmement poussée, et le jeu met à disposition du joueur de nombreux outils pour peaufiner son équipe et varier les stratégies, à commencer par les nombreuses compétences de combat. Qu’il s’agisse d’effets de soutien (soin ou utilisation d’objet automatique), de compétences de combat (contre-attaque, coup paralysant, attaque par l’arrière) ou d’augmentation de stats, elles sont très variées et il est très vite difficile de faire un choix vu le nombre limité de points à notre disposition, tout du moins en début de jeu. Le panel de compétences disponibles s’étoffe d’ailleurs au fil des livres d’apprentissage trouvés dans les donjons.Le jeu propose aussi une alternative à l’« Item Creation » établi dans Star Ocean en proposant d’échanger directement via le menu des objets, équipements et artéfacts contre des « points de matérialisation » dont l’utilité est équivalente à une monnaie. La plupart des objets acquis en jeu peuvent ensuite être transformés en d’autres par le biais de l’alchimie, coûtant elle aussi des points, avec mêmes des variations alchimiques permises par quelques rares équipements dans le jeu. En clair, un même objet peut au mieux être transmuté en trois objets différents si vous disposez des bons équipements, multipliant encore les possibilités.Enfin, le jeu met le joueur face à un dernier dilemme, lorsque ce dernier parvient à vaincre le boss d’un donjon : il récupère alors un certain nombre d’artéfacts, reliques uniques aux propriétés souvent très utiles mais non-expliquées tant que l’on n’a pas pris l’objet, et doit choisir immédiatement s’il veut les garder ou les renvoyer à leur propriétaire légitime, Odin, en échange de points d’EXP. Il va sans dire que choisir le premier cas vous rendra peut-être plus puissant, mais risque de décevoir les dieux.Valkyrie Profile est donc un jeu extrêmement déroutant qui demande constamment au joueur de faire des choix cruciaux. Mais c’est aussi grâce à ces multiples possibilités offertes au joueur que ce dernier dispose d’une liberté de progression que bien peu de JRPG savent offrir, et qui permet au jeu de revendiquer unequasi-infinie. Et que les moins acharnés se rassurent : il faut certes s’investir pour comprendre les différentes mécaniques de jeu, mais ce dernier n’est pas exagérément difficile pour autant, il est tout à fait possible de progresser quels que soit nos choix et le jeu reste relativement facile, si l’on omet les pics de difficulté abusifs sur certains monstres (surtout à partir du 2ème CD)... Un défaut malheureusement inhérent à de nombreuses productions Tri-Ace.Le jeu se veut par ailleurs accessible en proposant 3 modes de difficulté pensés de façon intelligente : ces derniers influent non pas sur les statistiques du joueur ou des monstres, mais sur le niveau des personnages recrutés (en mode difficile, ils rejoignent tous notre équipe au niveau 1), ainsi que sur les objets disponibles, les donjons accessibles et les personnages à recruter. Loin de forcer le joueur aupoussif, le mode difficile s’adresse plutôt à ceux qui souhaitent exploiter à fond le système de jeu et bénéficier de tout le contenu qu’il a à offrir.Les amateurs de gros challenge, eux, partiront à l’assaut de la Seraphic Gate, l’habituel donjon optionnel des productions Tri-Ace qui se débloque vers la fin du jeu et propose les ennemis les plus coriaces (y compris ceux de base !), nécessitant une préparation minutieuse. Loin d’être un bonus facile pour rallonger la durée de vie artificiellement, le donjon se révèle extrêmement généreux en contenu et joue à fond la carte de l’humour et du fan service, permettant au joueur de recruter des personnages jusque-là interdits au joueur, comme Lezard Valeth ou Freya.Sur le plan de l’univers du jeu, des mécaniques et du contenu, Valkyrie Profile met donc déjà la barre haute par rapport aux productions de l’époque. Tentant de briser les codes, il innove et renouvelle le monde du RPG japonais. L’exemple le plus parlant en est son système de combat. Déjà avant la scission de la Wolf Team et la fondation de leur studio, les talentueux créateurs mettaient en place dans Tales of Phantasia un système diablement dynamique de combat programmés en temps réel sur un plan 2D. La première production Tri-Ace, Star Ocean, ira plus loin encore en proposant des combats en arène ouverte où les personnages se déplacent librement ou presque et enchaînent les super-attaques dans le plus pur style shônen.Pionnier du RPG orienté action, Tri-Ace ne se repose pas pour autant sur ses lauriers lors de la conception de Valkyrie Profile, et repense totalement son système de combat. Toujours centré sur l’aspect dynamique, on y retrouve cette fois-ci un aspect plus proche du tour-par-tour, chaque camp ennemi et allié attaquant l’un après l’autre.En vérité, ce système combine le meilleur des deux mondes : chaque combattant est associé à un bouton de la manette Playstation, et une simple pression de ce bouton permet de lancer l’assaut avec l’un d’eux. Naturellement, il est possible d’appuyer au hasard sur tous les boutons pour envoyer en bloc tous ses personnages et tenter de noyer l’ennemi sous un déluge d’attaques, mais cette stratégie est rarement efficace.Malin, le système de combat de Valkyrie Profile est à l’opposé du style action-bourrin qui colle habituellement au genre, car il oblige le joueur à apprendre les patterns et les hitboxs des ennemis comme des alliés afin d’enchaîner au mieux les attaques avec le bon timing. En effet, certains ennemis peuvent anticiper et contrer les attaques, et seul un assaut un minimum réfléchi permettra de contourner leur défense. Mais même sans cela, le timing reste l’élément primordial permettant de faire grimper la jauge de combo, celle-ci descendant rapidement entre deux attaques. La carotte est d’autant plus grande que la récompense est de taille si le joueur parvient à la remplir : c’est le moment où le jeu se déchaîne visuellement en proposant au joueur de lancer l’attaque ultime de chaque personnage ayant participé à l’assaut !Aussi impressionnantes que les invocations d’un FF, elles ne sont pas si difficiles à sortir une fois le coup de main pris. Et pour éviter justement un abus de la part du joueur, les personnages perdront des points d’actions qu’ils devront récupérer lors des combos avant de pouvoir lancer une nouvelle furie ou un sort puissant.Dynamique, prenant, jouissif, et d’une originalité folle, le système de combat de Valkyrie Profile est un véritable plaisir à jouer malgré un évident côté répétitif (que l’on peut contourner un peu grâce aux nombreuses compétences de combat et possibilités stratégiques), et reste encore à ce jour, de mon point de vue, l’une des plus grandes réussites du jeu vidéo japonais.Quand Valkyrie Profile débarque dans les rayons des magasins japonais en décembre 1999, il avait donc de quoi surprendre. Il ne ressemble à aucun autre RPG sorti jusqu’ici, et charme les amateurs du genre autant par son ambiance que par son gameplay. Il reçoit les éloges de la presse et des joueurs, obtenant un 35/40 chez Famitsu et un 91/100 chez IGN. Le jeu sera bien sûr critiqué sur certains points, sans parvenir à un consensus : parfois sera pointé du doigt le gameplay trop complexe et manquant d’explications, parfois ce sera le schéma de progression en périodes à la fois stressant et redondant, ou encore parfois les musiques pas toutes de qualité égale. Mais plus ou moins tous lui reconnaissent la richesse de son gameplay et de son contenu, et la réussite de l’écriture de son univers dépeint grâce une des plus belles 2D vue sur la console.Il s’en vend plus de 300 000 copies en l’espace d’une semaine, en pleine période de Noël. Il finira sa carrière avec près de 700 000 unités au total, sans compter les futurs portages. Un chiffre certes moins mirobolant pour le genre que les millions d’un Dragon Quest ou d’un Final Fantasy, et même inférieur à certains hits de la console comme Tales of Destiny ou Arc the Lad 2. Mais cela reste très honorable pour un jeu totalement nouveau issu d’une boîte encore peu connue, et n’ayant signé jusque-là que deux succès, à savoir les deux premiers épisodes de Star Ocean. Avec Valkyrie Profile, Tri-Ace fera définitivement partie des créateurs de renom du JRPG.Le jeu parvient à faire son chemin jusqu’en Occident (du moins jusqu’aux US, l’Europe étant comme d’habitude boudée pour ce genre de choses), mais remporte forcément moins de succès (environ 70 000 copies vendues), sa structure et son gameplay complexe en rebutant plus d’un. En revanche, les amateurs ne s’y trompent pas et Valkyrie Profile obtient très vite le statut de jeu culte de la console, en étant régulièrement cité parmi les, ou comme référence dans le genre du JRPG. Une réputation qui se confirmera avec le temps, si bien que la version US de Valkyrie Profile deviendra vite très recherchée, et se vendra à des prix prohibitifs...Mais un jeu culte ne le devient pas par hasard. On peut s’étonner du fait que tel quel, Valkyrie Profile était plutôt parti pour être une bizarrerie vidéoludique, certes bien fichue et originale, mais trop déroutante et inégale pour véritablement se frayer un chemin parmi les œuvres marquantes du JV. Sauf que l’histoire du jeu ne s’arrête pas là, et il nous faut nous attarder sur un dernier point primordial pour comprendre ce pourquoi il a autant marqué les esprits.Tous ceux qui ont terminé Valkyrie Profile le savent : la fin « normale » n’est qu’une esbrouffe, et surtout une véritable déception pour une aventure qui s’annonçait riche, laissant plusieurs questions en suspens et le joueur sur sa faim. Surtout que rien n’indique dans le jeu qu’une alternative existe... Rien, vraiment ?Yoshiharu Gotanda est un petit malin. À une époque où le jeu vidéo tentait déjà de plus en plus de guider le joueur, il ne l’entend pas de cette oreille. Il estime que le plaisir de jouer ne vient pas du fait qu’on tienne le joueur par la main (pas plus qu’on ne le lâche dans la nature sans explications), mais de le laisser réfléchir et agir par soi-même. C’est une des raisons pour lesquelles il propose dans son jeu une structure non-linéaire, permettant de suivre les évènements dans l’ordre qu’on souhaite, et un système de combat complexe qui permet d’élaborer toutes sortes de stratégies et de remporter les combats sans avoir à compter uniquement sur leMais cela s’applique aussi à la trame globale de Valkyrie Profile : vicieux, Gotanda a bien pris soin de laisser croire au joueur que le but du jeu est d’obéir à Freya et Odin, et de remplir sa mission en bonne valkyrie, ne laissant pour contre-indice qu’une phrase mystérieuse sur le logo du jeu : « Should Deny The Divine Destiny of The Destinies » (la phrase japonaise, « Sadamerareta unmei wo kyohi seyo », qui veut dire « rejetez le destin qui vous est imposé », est un peu moins tirée par les cheveux). Autant dire que le pari est très risqué, tellement le sous-entendu est cryptique. D’ailleurs ça ne loupe pas, il faut en réalité effectuer des actions très précises tout le long du jeu pour déclencher la vraie fin, et à un moins d’un guide en soutien ou d’un immense coup de bol, il est peu probable qu’un joueur même averti y parvienne !Pourtant, loin de plomber le jeu et son appréciation, ce twist subtil est ce qui surprendra le plus les joueurs, qui découvrent le vrai potentiel narratif du jeu, dont la portée s’étend au-delà même de l’univers qu’il propose : ce n’est plus seulement la Valkyrie qui doit remettre en cause le destin qu’on lui impose, comme le suggère le sous-titre du jeu, mais le joueur lui-même qui doit réfléchir hors des carcans imposés par les développeurs pour connaître le fin mot de l’histoire, le tout en analysant les différents éléments de gameplay. Plus que son ambiance et scénario intéressants mais qui peuvent paraître aujourd’hui lacunaires, c’est à mon avis sur ce point que le jeu relève du génie narratif. Car la grande force de Valkyrie Profile, en plus de toutes ses autres qualités, est avant tout d’avoir réussi à faire ce que peu de jeux savent faire : arriver à tenir un propos qui n’a de sens qu’à travers le média jeu vidéo.Avant de conclure, je tiens à évoquer les musiques du jeu, n’ayant pas trouvé de meilleure place dans la structure de mon article. Signant le retour de Motoi Sakuraba maintenant habitué des productions Tri-Ace, son travail sur Valkyrie Profile marque de nouveau un tournant dans sa carrière. Déjà populaire pour ses compositions rock endiablées sur ses précédents travaux, il semble s’être déchaîné dans le dernier-né de Tri-Ace, dont l’OST est constitué en majorité de pistes dans son style prog rock caractéristique. Tout n’est pas égal et beaucoup de pistes semblent vraiment étranges, quand d’autres sont de pures réussites (), ce qui reste incroyable quand on connaît le rendement du monsieur et surtout ses conditions de travail sur le jeu : il n’était pas rare qu’on lui demande 10 morceaux à faire d’un coup pour le lendemain, avec pour seule instruction de faire des musiques « cools et stylées » !Mais en dehors de son style habituel, il prouve cette fois qu’il excelle dans un autre domaine : les musiques calmes, dérangeantes, et surtout mélancoliques. Bien moins nombreuses et du coup sans doute plus marquantes encore, elles accompagnent les moments d’exploration et de narration, illustrant à merveille la noirceur du monde du jeu et le destin tragiques de ses héros, la valkyrie en tête ().Avec Valkyrie Profile, il se permet une créativité qu’il ne semble plus avoir aujourd’hui et affirme donc son style avec de nombreuses pistes dont certaines deviendront mythiques. Je vous en ai donnés quelques exemples en lien ici, mais comme je suis taquin et que j’aime cacher des secrets moi aussi, je vous laisse deviner où j’ai mis les autres dans l’articleVoilà donc, pour toutes ces raisons, pourquoi Valkyrie Profile reste un exemple de créativité et d’originalité dans le domaine du JRPG, et qu’à mon sens, il mérite encore d’être cité comme un titre culte.J’espère une fois de plus que cet article vous aura plu, comme d’habitude profitez des commentaires pour échanger vos points de vue et vos souvenirs sur le jeu ! Quant à moi je ne vous dis pas à bientôt cette fois-ci, car je signe ici mon dernier article RPG. Malgré ma motivation de départ, je réalise que je me suis lancé dans quelque chose devenu trop lourd pour moi, quelques soucis de santé rendant plus difficile le travail sur écran.Je ne ferme pas la porte pour autant, et si l’envie et la force m’en prend, je serais ravi de pouvoir revenir parler de RPG avec vous dans de futurs articlesSur ce, à bientôt sur le site !