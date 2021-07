Écrit et réalisé par Joshua Toonen, qui a travaillé entre autres sur les effets visuels de Star Wars IX, Captain Marvel, Godzilla vs. Kong, le court métrage «Stay» suit les péripéties de Sean et Emily, un couple qui endure et survit à l’épidémie au plein cœur de Santa Monica. Enjoy :Espérons que le budget colossal derrière la série lui permette de se hisser haut en terme qualitatif. Pour rappel la première saison actuellement en chantier chez HBO comptera 10 épisodes, le budget par épisode s'élevant au minimum à 10 millions de dollar. À titre de comparaison Game of Throne c'est 8.5M par épisode.