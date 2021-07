Voici une très longue interview de Shinji Mikami, le grand papa de la série Resident Evil.Pour se mettre dans l'ambiance de cette longue lecture, voici une petite ost qui vous replongera dans les racines de l'horreur en 1996.Bonne lecture.On commence avec le CV du bonhomme :Employment.en-japan l’a interrogé sur son expérience lorsqu’il n’était que le jeune homme qui a créé Resident Evil et sur le contexte qui l’a amené à prendre certaines décisions pour continuer de vivre en créant des jeux vidéo.On ne présente plus Shinji Mikami, qui a conçu ces nombreux hits tels que Resident Evil, Devil May Cry, Dino Crisis, VanQuish, The Evil Within and co.Aujourd’hui il se concentre sur la formation des jeunes générations chez Tango Gameworks, qu’il a fondé après son départ de Capcom. Mikami San est toujours impliqué dans le développement de la série Psycho Break (The Evil Within) entre autres, et se décrit comme "une personne qui ne peut pas vivre sans créer des choses".Shinji Mikami est reconnu et respecté dans le monde entier en tant que créateur de jeux, amenant dans ses créations de la modernité et le succès. Cependant, tout n’a pas été rose dans le parcours de ce créateur qui a alterné entre le sentiment de solitude et de grande déception. Il a toutefois toujours continué à aller de l'avant.Mikami : Je pense que cette scène est très réussie car elle produit l’effet escompté. Les ennemis qui apparaissent dans Resident Evil sont des zombies, et ils se déplacent lentement de par leur constitution. Le joueur ressent donc de la «peur», mais d'un autre côté, nous voulions créer une surprise pour le faire sursauter et c’était difficile. Par conséquent, nous avons inclus une scène dans laquelle un chien zombie traverse soudainement une fenêtre pour faire vivre cet instant de terreur absolue.Mikami : Merci beaucoup. Cependant, j'ai changé le cheminement de la carte du couloir pour inclure cette scène, et je pense que mon équipe n’a pas apprécié (rires) car modifier le plan de la carte affecte également le placement des autres pièces, et cela vous oblige alors à tout réajuster.Mikami : J'adorais les jeux vidéo et je voulais être impliqué dans leur processus de fabrication, j'étais donc très heureux de pouvoir rejoindre Capcom. Début des années 90, lorsque j'ai rejoint la société, la firme réussit dans les jeux d'arcade avec de gros succès comme Final Fight puis Street Fighter 2. Malgré la production de tel hits, il y avait des périodes creuses et la situation financière de l’entreprise n'était pas au mieux. J'ai entendu dire que le fondateur et président actuel, Kenzo Tsujimoto, avait dû s’incliner plusieurs fois face aux banques mais avait réussi à lever des fonds en hypothéquant sa maison. C’est cet état d’esprit qui m’a aussi séduit. Ainsi, lorsque j'ai rejoint l'entreprise, j'étais rempli de rêves et d'espoirs. Ça a duré deux jours !Mikami : Au 3ème jour dans l’entreprise, le boss a emmené les nouveaux arrivants dans un entrepôt de l'entreprise, puis il nous a laissé en disant seulement : « c’est ici que vous penserez à la planification de votre jeu». Après cela, le matin, j’allais travailler, tout en le saluant et je recevais mes tâches quotidiennes de travail. Je réfléchissais au planning toute la journée, je fournissais mon rapport quotidien et je rentrais chez moi.En d'autres termes, nous étions seuls au monde. La négligence était telle que j'ai passé quelques jours à essayer de créer des histoires dans l'entrepôt avec mes collègues. Mon patron n’en a jamais rien su car personne n’a rien dit (rires).Puis, quelques mois après avoir rejoint l'entreprise, j’ai été soudainement promu à un poste de directeur. J'ai alors demandé à mon programmeur senior : « Je n'ai jamais fait de jeu, comment dois-je m’y prendre ? », c’était assez déroutant quand on connait à peine le monde des jeux vidéo.Mikami : Je pense que personne ne rejoindrait une entreprise qui procéderait de la sorte aujourd’hui (rires). Apprendre sur le tas et voler de ses propres ailes, c'était exactement l'environnement qui m'entourait. Les anciens me disaient : "Je n'ai pas de temps à consacrer à ton apprentissage, nous sommes débordés !" (Rires). C'était peut-être un environnement difficile pour les nouveaux arrivants qui n’y connaissaient rien, mais quand j'y repense, cette expérience m'a été très utile pour grandir.Dans la formation des nouveaux employés à l’époque, il pouvait être naturel d'enseigner certaines connaissances et de renforcer les compétences pour consolider vos acquis afin de vous préparer à un tremplin. C’était un chemin probablement plus rapide, mais d'un autre côté, cela pouvait restreindre la possibilité pour les nouveaux arrivants d’exprimer leurs idées et leur talent.Je me souviens d’avoir montré aux anciens un projet que je venais d’achever, ils m’ont juste répondu : "Ce n'est pas intéressant". Dans ma proposition de 30 pages, ils n’avaient regardé que les premières pages, et m’ont juste dit que ce n'était pas du tout intéressant... Je ne sais toujours pas pourquoi car je n'ai reçu aucun conseil sur ce qui n'a pas fonctionné. Ce qui est resté c’était simplement le fait que ce n'est pas intéressant. Il fallait donc repartir sur une nouvelle réflexion et se remettre au travail.Mikami : Je ne me suis jamais posé la question. Cet environnement me convenait. Il n'y avait pas de règles très précises. On pouvait penser et bouger librement, notre but était d’arriver à un résultat en se basant sur le mode de travail des seniors. Et lorsque j'ai réalisé mon premier jeu, j'ai ressenti ce grand sentiment du travail accompli. En même temps, je n’ai pu m’empêcher de remarquer le "résultat d'amateur" qui se dégageait de mon jeu.Ce n'est peut-être que le fruit de mon imagination, mais je pense que les patrons et les employés seniors de Capcom à l'époque savaient que me laisser m’exprimer librement dans mes travaux conduirait à mon développement professionnel. L'un de ces seniors était Tokuro Fujiwara, connu pour les séries Rockman et Ghosts'n Goblins. C'était un maître concepteur qui m'a poussé à créer des jeux. Il m’a prodigué beaucoup de conseils comme le fait de penser par soi-même.Mikami : J'ai eu diverses expériences durant ces 3 années. J’ai contribué à sortir quatre titres dont certains ont été distribués dans le monde entier. Je me suis dit aussi que je pouvais obtenir de meilleurs résultats. Je ne me sentais pas très bien. Tellement mal, que j'ai pensé à quitter l'entreprise car je pensais que mon professionnalisme n’était pas à la hauteur, mais M. Fujiwara m'a reconsidéré et m’a convaincu de rester. À cette époque, j'étais trop occupé par le travail pour savoir ce qui se passait dans le monde. Je ne pouvais pas me permettre de regarder la télévision ou de lire les journaux. Et je n’étais pas le seul ! Certains de mes collègues n'étaient même pas au courant de l'effondrement de l'Union Soviétique.Mikami : Je me suis impliqué dans Resident Evil après m’être entretenu avec M. Fujiwara. Quelques années auparavant, Capcom avait sorti le jeu d’un film d'horreur Sweet Home (1989), produit par Juzo Itami et réalisé par Kiyoshi Kurosawa. Le jeu n’a pas été un grand succès commercial, mais c'était un très bon jeu que j'ai moi-même adoré. M. Fujiwara a alors pensé : « Je veux que l’on profite du système de jeu de Sweet Home pour l’essayer sur un autre jeu ». Ce à quoi je lui ai répondu : « ça m’intéresse vraiment ! » Et c’est ainsi que j'ai participé au projet en deux échanges.Mikami : Honnêtement, je suis heureux que Resident Evil ait été largement accepté par le public à travers divers supports comme le jeu vidéo et le cinéma. C'est grâce à ces expériences réussies que je peux encore avancer de manière créative sans me décourager. Je venais de travailler dur et je voulais continuer à faire de bons jeux. Je n'avais jamais pensé devoir évoluer de la sorte dans l'entreprise. Après tout, j'ai rejoint Capcom pour créer des jeux, je ne voulais donc pas avoir à endosser le rôle de superviseur d’équipes. De plus, Capcom avait une règle à l’époque quand vous preniez du gallon : vous deviez porter un costume ! Et ça, je me suis dit : "C'est impossible" (rires).Mikami : Le producteur a en charge de monter l'ensemble d’un projet et ne peut donc se consacrer à la partie créative du jeu. À ce moment-là je ne comprenais pas pourquoi après tant d’efforts à créer, je devais assumer le rôle de producteur de jeu, cela m’indignait. Je n'aimais vraiment pas ça parce que j'avais l'impression de stopper net ce que j’avais commencé à construire. J'ai commencé à fumer alors que je n’avais jamais touché une cigarette de ma vie (rires).La nomination de producteurs chez Capcom est née à cette époque sur l’audit d'un cabinet de conseil externe. C’est comme ça que je suis devenu producteur. L'entreprise a certainement pensé que c’était un moyen de renforcer le système hiérarchique en élevant au rang de producteur des personnes talentueuses. Cependant, je suis une personne qui ne peut pas vivre sans créer. À partir de ce moment, j’ai commencé à vivre des journées sombres et interminables.Mikami : Je pense que oui. Les trentenaires ont déjà une certaine expérience, ils sont encore jeunes et ont le courage suffisant pour travailler avec flexibilité. Faire un jeu demande beaucoup d’énergie. J'ai été très déçu d'être un producteur à la trentaine.Mikami : J'ai pensé à la quitter. Mais si je ne l'ai pas fait c'est parce qu'il y avait des séniors que je respectais. À cette époque, c'est Yoshiki Okamoto, qui était également Directeur Général chez Capcom, qui m'a appelé et m'a demandé de devenir producteur. Je lui suis vraiment redevable, il est une des rares personnes à avoir reconnu mon talent créatif. Je n'oublierai jamais cet épisode lorsque j’étais prêt à démissionner.Quand j'ai quitté le bureau de M. Okamoto, il y avait un collègue senior dans le couloir qui m’était sympathique. Je devais avoir le visage grave. Il m’a demandé anxieusement : « Qu'est-ce qui ne va pas Mikami ? ». Je lui ai répondu qu’on venait de me demander de passer producteur mais que si je ne pouvais plus faire de jeux, alors il valait mieux que je m’en aille. Le senior m’a alors déclaré avec le plus grand sérieux : « Pourquoi n’essayez-vous pas ce job pendant un certain temps ? ". Cela m’a ému qu’il se soucie autant de moi. Cela ne m'intéressait pas vraiment, mais je me suis dit que je ferai de mon mieux en tant que producteur pour la compagnie. Cependant, quand j'y pense aujourd’hui, je me demande si c'était le scénario que M. Okamoto avait envisagé, selon lequel mon aîné qui était dans le couloir à ce moment-là m’avait convaincu de rester (rires).Mikami : Tout à fait. Après tout, ça ne faisait que huit ans que j’attendais cela ! En parallèle de mon rôle de producteur, j'ai toujours demandé à l'entreprise de pouvoir retourner sur le terrain à ce que je préférais faire, mais je n'en ai jamais eu l'occasion. Alors, j'ai pensé que je devais créer moi-même cette opportunité pour pouvoir retourner sur le terrain. C'était vraiment amusant. J’ai aimé travailler chacun de ces jours-là et Resident Evil 4 a été le carton que vous connaissez.Mikami : Le titre est finalement sorti après avoir surmonté de nombreuses difficultés. Le projet était en chantier depuis quelques années, ce jeu a été retravaillé après avoir subi de nombreux échecs. J’ai rejoint le projet en tant que réalisateur un an avant la sortie de Resident Evil 4. En raison de sa phase de développement chaotique, je pense que tous les membres de l'équipe de développement étaient très anxieux à ce moment-là. Par conséquent, je suis arrivé dès le premier jour avec une vision solide du développement à mener. Un mois plus tard, nous en étions à la première version jouable où j'essayais moi-même la partie principale du jeu. 3 mois après, j'essayais une phase test pour tout le jeu. C'était un calendrier impensable, mais l'équipe de Resident Evil 4 a répondu présente. C'était une équipe vraiment talentueuse, une équipe de rêve pour ainsi dire. Ce fut une grande expérience pour moi de travailler avec cette équipe de développement.Mikami : Il y a deux raisons pour lesquelles j'ai quitté Capcom. La première était relative aux impôts que je payais dont j’ai toujours parlé ouvertement. À cette époque, je touchais un salaire annuel d'environ 20 millions de yens, et j'ai expliqué que les impôts étaient la raison de mon départ.Je n'ai pas parlé de l’autre raison publiquement. À ce moment-là, je voulais garder un peu de distance avec Capcom. À cette époque, Capcom penchait très majoritairement vers des super-productions, se concentrant uniquement sur les titres numérotés de ses licences solides. De mon côté, j’espérais encore pouvoir créer d’autres jeux sur place, mais j'ai commencé à sentir la différence dans les parcours. Comment aurai-je pu continuer à contribuer aux objectifs de l'entreprise tout en m’adjugeant un peu de liberté créative ? Dans cette optique, j'ai choisi la voie de l'indépendance.Mikami : Après avoir choisi l’indépendance, j'ai signé un contrat avec un fabricant de jeux appelé SEEDS (fusionné avec PlatinumGames Co., Ltd. en 2007). Cependant, à cette époque, SEEDS manquait cruellement de personnel. Il n'y avait manifestement pas assez de personnes pour assurer le nombre de jeux que nous prévoyions de créer. Par conséquent, j'ai proposé que tous les membres de mon équipe rejoignent l'équipe d’Hideki Kamiya, avec qui j’étais en rapport depuis l'ère Capcom. Mais lorsque cela s'est produit, mon équipe a été dissoute car il n'y avait pratiquement plus de rien à faire. C'était une période difficile parce que je n'avais vraiment plus de travail, mais par rapport à mon poste de producteur chez Capcom, je ne me considérai pas au plus bas moralement de ma carrière. C'était plus difficile d’être producteur car vous êtes dans une position où vous ne pouvez rien faire, même si vous étiez proche de votre équipe. Je réalisais à nouveau que ce que j’aimais par-dessus tout, c’était le devant de la scène.Mikami : J'étais un peu perdu quelques années avant cette décision. Comme je vous l'ai dit, je suis une personne qui a rencontré diverses existences particulières dans mon parcours professionnel. Mais si vous voulez créer votre entreprise de développement, vous devez être enfin prêt à abandonner le côté créatif du devant de la scène. Sachant cela, j'ai mis du temps à m'en convaincre. Et Finalement, j'ai choisi de lancer Tango Gameworks parce que je voulais créer un environnement où les jeunes, talentueux et passionnés, pourraient pleinement exprimer leur créativité. Je ne veux pas que les jeunes aient à connaitre les regrets que j’ai eus quand j'étais producteur.Dans l'industrie du jeu vidéo, de nombreuses entreprises mettent l'accent sur leur propre développement et ne valorisent pas l’imagination ou l’inventivité des créateurs. Elles essayent surtout d'élever rapidement des personnes talentueuses à des postes de direction ou de gestion. Bien sûr, je pense que c'est un moyen naturel pour les entreprises de faire des bénéfices, et si les concernés le souhaitent, cela ne pose pas de problème.Cependant, beaucoup de personnes dans l'industrie veulent, comme moi, continuer à créer les meilleurs jeux possibles, pour toujours. J’ai estimé que je devais créer un endroit pour de telles personnes.Mikami : Je vous mentirai si je vous disais qu’il n’y en a pas. Je pense cependant que créer un jeu vidéo est intéressant car c’est un monde où il n’existe aucune garantie pour l’avenir.Mikami : Lorsqu'un titre d'une licence à succès sort, il est le plus souvent numéroté. C'est normal parce que c'est ce que veut le public. J'ai produit pas mal de Resident Evil et je pense que c'est ennuyeux de continuer à faire des jeux similaires tracés par le cheminement initial, même si ça permet de projeter les ventes dans une certaine mesure. Nous ferons de notre mieux pour publier des titres originaux qui n'existent pas encore dans le monde. Contrairement aux titres numérotés, les résultats de ces titres sont incertains, mais les créateurs peuvent exprimer ce qu'ils pensent être "intéressant" à produire. Je serais très heureux si cette démarche s’allie à des résultats. Les créateurs qui ont connu de gros succès ne peuvent pas facilement s’arrêter de créer des jeux. C'est même irrésistible, ça y est, ça recommence ! (rires). C'est pourquoi Tango Gameworks est aussi un endroit fait pour moi.Mikami : Je suis simplement malade (rires). Lorsque vous créez quelque chose pour la première fois, vous êtes à la fois anxieux et ravi. Quand je repense aux moments où les choses se sont mal passées, j’ai vécu un ascenseur émotionnel. Lorsque vous distribuez votre création dans le monde entier, le joueur peut se dire « Intéressant ! Ce jeu est divin » ou au contraire « Qu'est-ce que c'est que cette merde ! (kusoge) ».C’est un moment de stress irrésistible. Mais encore une fois, c’est tout l’intérêt d’un travail artistique car s’il est toujours intéressant, il ne réussit pas à tous les coups. Je suis probablement fatigué de ce que j'ai fait par le passé.Mikami : Je suis d'accord avec ça. Mon père me disait : « Tant que tu n’es pas mort, c’est que tu es toujours en vie ! ». Je comprends mieux aujourd’hui le sens de cette phrase. C'est tellement vrai. Même si nous essayons de créer de nouvelles choses les unes après les autres, et faisons beaucoup d'erreurs, les êtres humains n’abdiquent pas facilement.À notre époque, il est possible d'acquérir des connaissances ou de se former en ligne pour sécuriser au maximum son projet et ainsi éviter l’échec autant que possible. C’est bien d’avoir un mode de vie qui nous conduit vers la réussite. Quand on est jeune, on pense qu'on peut faire ce que l’on veut de sa vie, sans trop y réfléchir. En vieillissant, cette vision change progressivement. Moi et mon studio Tango Gameworks voulons continuer ce mode de vie. Dans un pays dont le potentiel du marché du jeu vidéo est énorme, il y a des studios de développement qui créent des titres originaux intéressants, et parfois ça prend. On est alors comme sur un nuage, et toutes les personnes qui semblent s’amuser prennent vraiment du plaisir. C'est plutôt flatteur de n’avoir qu'une seule entreprise de ce type !