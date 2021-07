D’après un insider qui a deja leak des projets (lien en source):-Un nouvel album devrait être annoncé autour du 20 aout, pour sortir en fin d’année 2021.-Un projet pour les 50 ans de carrière , il serait composé d’inédits de 1972 à 2009.-Le nouvel album postume serait soutenu par des courts-metrages et behind the scene inedits.

posted the 07/22/2021 at 11:39 AM by amassous