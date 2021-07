Bloomberg rapporte que la plainte, déposée le 20 juillet, est l’aboutissement d’une enquête de deux ans sur l’éditeur par le ministère, qui dit que la “conformité d’Activision Blizzard avec les larges protections californiennes sur le lieu de travail est attendue depuis longtemps”.



« Pour faire respecter une telle conformité », indique l’affaire, « le DFEH engage cette action d’exécution du gouvernement visant à remédier, prévenir et dissuader [Activision Blizzard’s] violations des droits civils de l’État et des lois sur l’égalité de rémunération.



Tout en soulignant le manque de femmes aux postes de direction dans l’entreprise et les difficultés qu’elles ont rencontrées pour obtenir des promotions, la poursuite met également en évidence d’énormes écarts de rémunération au niveau des cadres entre les femmes et les hommes, et indique que les femmes ne sont pas seulement promues plus lentement, elles sont également licenciées « plus rapidement que leurs homologues masculins ».



La culture de l’entreprise « frat boy » sur le lieu de travail est également mentionnée, comme « un terrain fertile pour le harcèlement et la discrimination à l’égard des femmes ». Certains des exemples fournis comprennent :



"Au bureau, les femmes sont soumises à des « cube crawls » dans lesquels les employés masculins boivent copieusement [amounts] d’alcool lorsqu’ils « rampent » dans les différentes cabines du bureau et adoptent souvent un comportement inapproprié envers les employées. Les employés masculins arrivent fièrement au travail avec la gueule de bois, jouent à des jeux vidéo pendant de longues périodes pendant le travail tout en déléguant leurs responsabilités aux employées, se livrent à des plaisanteries sur leurs relations sexuelles, parlent ouvertement du corps féminin et plaisantent sur le viol."