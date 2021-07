Les petits gars de Bend studios sont de l’Oregon, aiment l’Oregon et vous le font savoir. Days Gone se passe en effet intégralement dans cet état nord-américain où la Nature règne par son ampleur et sa beauté. Vallée ensoleillée, forêts luxuriante, montagnes enneigés, désert arides : l’Oregon est un concentré des paysages d’Amérique.Ici, point de mégalopoles, mais de petits bourgs, emplies de ranchs et communes diverses où le bois est l’élément principal de construction de tout habitation.La faune est luxuriante : oiseaux, cerfs, loups, guépards, ours passent leur temps à déambuler devant vous, pour le meilleur...Et parfois pour le pire.L’Oregon vous éblouie par son soleil transperçant les branches de ses arbres, vous noie sous ses pluies arides et vous émerveille face à ses nuits étoilées, brillant de 100 feux sous la voie lactée.Les habitants de Days Gone sont égaux à la réputation de l’Oregon : des gens simples, parfois rustres, très indépendants et tenant à leur liberté et leur autonomie comme un droit inviolable, qu’il faut protéger à tout prix. Une vision certes caricaturale, mais qui s’avèrera ô combien pertinente dans le contexte du jeu.L’histoire de Days gone se passe à notre époque, sans plus de précision, si ce n’est qu’elle se déroule 2 ans après une pandémie mondiale ayant causé des millions de morts et la quasi-disparition du genre humain aux Etats Unis.Un virus inconnu a en effet lourdement infecté des millions de personnes, les transformant en ce que les habitants appellent les « mutants » (Freakers en V.O). Ces humanoïdes, dépourvues de raison et extrêmement agressifs, ont attaqué et dévorés par millions celles et ceux qui n’avaient pas été infectés.Les mutants sont de différents types, suivant leur âge ou leur sexe. Nous vous laissons la surprise sur ces différents types, qui seront de plus amenés à évoluer pendant votre progression.Retenez simplement que même si chaque mutant peut en terminer avec votre vie aisément, le véritable danger est leur nombre, car oui : les mutants vivent et se déplacent en meute, voir, en hordes…Après une rapide introduction en flashback située au moment où la pandémie explosait, le jeu vous place manette en main dans le temps présent, 2 ans plus tard en vous faisant incarner: un biker ayant survécu avec son « frère » de Club,, ditDeacon et Boozer sont des Drifters, terme désormais employé par les survivants pour désigner des vagabonds se déplaçant à moto et offrant leurs services (de la recherche de ressources à l’assassinat) aux différents camps de la région. Deacon et Boozman sont les seuls survivants de leur club de bikers, et continuent fièrement à porter leurs "couleurs" / "cuirs" de motards.Boozman est quelque sorte le Grand frère, posé, puissant, calme, tandis que Deacon, le héros, est une tête brûlée, hantée par la mort de sa femme, Sarah.De façon générale, les drifters ont mauvaise réputation, car ils ne se lient à aucune communauté : ce sont des vagabonds, des mercenaires, souvent des assassins, responsables d’attaques de convois de ravitaillement ou d’enlèvements en tout genre.Deacon et Boozman font donc face à la fois à la méfiance des camps qui les entourent (et avec qui ils ont des relations de « travail » tendues) mais aussi à la folie des mutants, mais pas que :d’autres groupuscules, comme lesou pire, les(un groupe d’amoureux de l’auto-scarification et vénérant les mutants comme des dieux) tentent par tous les moyens de semer la mort et la destruction et d'avoir au passage leurs têtes.Résolument moderne, Days Gone tire la sève de ses mécaniques de jeu dans deux influences principales de fort bon acabit :(1er du titre) pour la partie construction deet [b]The Last of Us[/b] (là aussi 1er épisode) pour les mécaniques de combats et d’infiltration.Deux références majeures, qui s’allient ici avec une souplesse et une minutie déconcertante.L’exploration ne sait pas à dos de cheval tel un John Marston des temps modernes, mais à dos de moto, pour une ambiance rappelant ô combien la série Sons of Anarchy.Vous allez devoir parcourir moult chemins escarpés, ruisseaux, rivières, montagnes, fossés, tout en prenant soin de votre véhicule, de son état d’entretien et de ses réserves en carburant.Une panne sèche, un moteur cassé ou votre moto envoyé dans le fossé et vous devrez continuer à pied. Et autant vous dire que lorsque l’on découvre les menaces qui pèsent sur vous dans Days Gone, jouer les piétons tient du quasi suicide.Tel le célèbre jeu de Rockstar, l’exploration s’avère complètement libre, et vous permet d’aller où bon vous semble, dans la limite de du Nord de l’Etat. Vous croiserez des camps de maraudeurs, des bases de survivants (avec leur propres codes et leurs propres règles), des attaques aléatoires, voir des survivants qu’il faudra secourir.Le jeu se déroule sous un cycle jour et nuit, qui a lui aussi beaucoup d’importance. En effet, les mutants sortent principalement la nuit. C’est donc le moment où il faut impérativement se cacher des Hordes. Profitez donc plutôt du jour pour explorer les environs, voir préparer vos sorties nocturnes, en brûlant les nids où les mutant se réfugient la journée…Tout dans dans Red Dead, vos actions auront des conséquences :(un détail vraiment sympa). A vous donc de bien vous entendre (ou pas) avec les uns et les autres si vous voulez profitez de leurs avantages.Dès que vous lâchez la bécane et continuez à pied, contrôler Deacon St John prend clairement des airs de Joel, le héros du célèbre jeu de Naughty Dog. Vous avancerez prudemment, en faisant très attention tout autant au bruit que vous faites qu’à votre visibilité.Avancer à pas de loups, et si possible, à moitié accroupi s’avère vitale pour fouiller les bâtiments abandonnés recelant de précieuses ressources nécessaires à votre survie.Tout comme dans le jeu de Naughty Dog, vous aurez à disposition une roue des objets (Armes projectiles, explosifs, soins, arme de corps à corps…) qui va s’étoffer au fur et à mesure de vos découvertes et de vos gains en armements.Parallèlement, vous aurez la possibilité d’augmenter les capacités de Deacon, par plusieurs moyens :- Une légère teinte de RPG en acquérant de nouvelles compétences via expérience en tuant à tout va.- Des boosts (santé, endurance, concentration) via des drogues obtenues dans des camps militaires- Du troc avec les camps de survivant pour améliorer votre équipement- La fabrication de nouveaux objets en acquérant des plans.Que cela soit à moto ou à pied, Days gone maîtrise à la perfection les échelles de jeu et s’avère incroyablement dynamique et vivant, procurant au passage, un incroyable sentiment de liberté.Si la 8ème génération de consoles est définitivement celle de l’Open Word, le genre n’a pas été pour autant exempt de griefs durant cette période : répétitivitédes mécaniques de jeu (coucou!), absence totale de(coucou!) : les open worlds ressemblaient à des bacs à sables fourre tout où le quantitatif primait sur le qualitatif.Pour certains joueurs, dont je partie, cela commençait franchement à devenir pénible, jusqu’à la sacro-sainte arrivée de la meilleure open world (et qui a remis les pendules à l’heure) :Le jeu de Nintendo avait réfléchi, pensé, et ajusté chaque donjon, chaque sanctuaire, chaque topographie de l’environnement pour que le level design soit en lui-même un élément de Game Design.En effet, tout comme son illustre aîné, Days Gone vous permet d’alterner à tout moment et à votre envie entre l’arc scénaristique principal et les missions secondaires.Grosso modo la progression va se découper de la façon suivante :- Suivre le scénario principal- Nettoyer les camps de maraudeurs- Fouillez les bases militaires du Nero- Eliminez les nids et hordes de mutants- En apprendre plus sur le Lore du jeuAu travers de ces 5 grandes branches, ce sont une multitude de phases de jeux qui vont se décliner sans jamais se répéter.: certains campements seront dans des grottes, d’autres situés au pied d’une montagne, ou entouré de canyons infranchissables. Pas une seule fois vous ne pourrez vous y prendre de la même manière ou de vivre une attaque de camp similaire.Chaque camp aura ses propres dangers, ses propres stratégies de défense, ses propres pièges, ses propres avantages ou inconvénients tactiques.Bref vous l'aurez peut être senti : il y aussi un peu dedans Days Gone, et ça fait vraiment plaisir.Et je ne parle même pas des innombrables collectibles à débusquer, notamment les nombreux panneaux d’informations, faisant la promotion de tous les joyaux touristiques que contient l’Oregon)Bref :Le scénariste principal du jeu l’a dit lui-même : il est quelqu’un de très asocial. Ce trait de caractère se retrouve énormément dans Deacon, à travers son attitude aux autres et ses dialogues. Les personnages de Days Gone ont souvent un parler simple, qui peut sembler à priori (mais à tort) donner l’impression que l’ont fait face à une bande de rustres sans cervelle.Chaque personnage, quelque soit son caractère ou sa philosophie a souvent des répliques emplies de vérités, rapportées à une simplicité de formulation sans aucune contradiction possible.Du complotisteau pacifiste; du lâcheau détraqué, les personnages de Days Gone ont souvent des répliques qui font mouches, et un sens pratique de la survie à toute épreuve.A noter que l’histoire s’avère longue, rythmée, bien écrite de bout en bout, et révélant pas mal de surprises au fur et à mesure. On s’attache vraiment et on s’identifie très rapidement à ses personnages, tant ils sont à la fois bien écrits, bien construits, et brillamment incarner par leurs acteurs respectifs.Tout le jeu a été réalisé en motion capture (corps ET visage), ce qui laisse au casting la possibilité d’exprimer son plein potentiel.Pour l’anecdote : Deacon St John est joué par(Starkiller dans Star Wars : le pouvoir de la Force) et Sarah est jouée par la magnifique(Elisabeth dans l’inoubliable Bioshock Infinite)C’est le cœur de l’identité du jeu. Les hordes, et ces centaines de mutants qui vous foncent dessus à toute allure. Voilà ce qui nous avait scotché à l’E3 2016, et voilà ce qu’on voulait. Et c’est ce qu’on a eu. Clairement, Days Gone est LE jeu de zombie/mutants que l’on a toujours rêvé de jouer. Un jeu où l’on peut avoir 500 ennemis aux fesses, tous indépendants dans leur déplacements et leurs animations, déboulant d’un corps sur vous au travers une grange, un fossé, ou une montagne.Les hordes ne sont bien sûr pas toute la même taille : certaines font une cinquantaine d’individus quand d’autres en contiennent 10 fois plus.: elles se déplacent, vivent leur vie de nuit comme de jour et ne foncent jamais sur vous deux fois de la même manièreAlors là, c’est la claque ! Days Gone est incontestablement l’un des plus beaux jeux de la génération.Ses forêts sont plus vraies que natures; ses sols, les plus réalistes que j’ai eu l’occasion de voir; ses personnages, bourrés de détails comme on l’en voit normalement que dans les jeux couloirs; ses lumières, dynamiques, sont magnifiques et les effets météo sont plus vrais que nature (et même supérieurs à ceux pourtant incroyables de).Les animations sont souples, crédibles. Les habitations, ruissellent de mobiliers, de décorations uniques et d’une infinie de détails donnant à la fois vie à ce monde, baignant dans la crasse et les souvenirs perdus.Là aussi, rien à redire : la partie sonore est juste l’un des meilleurs que j’ai entendue depuis ce qui pour moi l’ultime référence :Râles des Zombies (dignes de chanteurs de Grunge Metal), doublage (VO et VF) impérial, bruits des motos (tirés de véritables Harley Davidson) criant de réalisme, ambiance naturelle (mon dieu, cette pluie) ou intérieur (échos, spatialisation du son) à tomber, bruits armes à vous broyer les tympans :(et suivant à la nanoseconde près les évènements à l’écran) etChapeau.L'aventure s'avère incroyablement longue, prenante et libertaire, et on aurait aimé que le scénario, assez classique, aille encore plus loin.le jeu de morts vivants/infectés que l'on a toujours rêver de jouer, servi par une équipe amoureuse de sa région natale et par des acteurs investis dans leurs rôles.. Merci de votre lecture.