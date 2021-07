Holà les gamers !Aujourd'hui je vous partage ma vidéo découverte de Kazuya dans Smash !Bon faut savoir que depuis que cette vidéo a été tournée je me suis encore entraîné avec et le verdict est sans appel : on a là l'un des meilleurs combattants de Smash bros Ultimate ! Les combos sont monstrueux, bon ratio puissance / recovery...Enjoy !