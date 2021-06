Bonjour je voudrais recenser ceux qui ont du coil whine sur leur ps5. J'ai récupéré la mienne samedi et ca a pas raté elle fait ce bruit, de manière modéré mais c'est quand même chiant surtout quand je compare à ma series x. Ce qui m'étonne c'est que ça en parle pas beaucoup ici alors que j'ai vu des vidéos ou le mec teste 3 consoles qui ont toutes ce défaut, d'autres qui malgré plusieurs échanges sav l'ont toujours bref apparemment c'est lié à la conception de la machine et c'est très loin d'être des cas isolés

posted the 06/30/2021 at 09:58 PM by liquidsnake66