Le collector du jeu Metroid Dread sur Switch est en précommande depuis deux jours.Et je suis triste de voir que le même scénario qu'avec le collector de Samus Return's sur 3DS recommence.Des stocks qui sont vendu en même pas deux minutes pour ensuite voir les 3/4 revendu immédiatement sur Ebay ou le jour de la sortie du jeu...Revendre dés le lancement au moment au la demande est la plus forte, avant que l'offre ne soit supérieur et que les prix s'écroulent pour finalement retomber quasiment au même prix de lancement.C'est vraiment devenu que ça les collectors dans les jeux vidéo?Même les Amiibo de Zelda SS et Metroid subissent le même sort...