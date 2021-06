Plus qu'à attendre demain 18 h pour le Nintendo Direct spécial E3. Et je me suis dis que pour patienter, voilà ce qu'il pourrait y avoir en restant le plus réaliste possible avec les rumeurs fondés ou pas qu'il ya pus avoir et pas faire dans le believe...



- Nouveau trailer de BOTW 2 plus date de sortie pour 2022



- Wind Waker HD et Twilight Princess HD sur Switch en novembre pour les 35 ans



- Super Mario Party 2 pour les fêtes avec possibilité de créer ses propres plateau de jeux



- Nouveau Fire Emblem ou Remaster de Fire Emblem Path of Radiance et Radiance Dawn sur Switch



- Metroid 2D par la Team qui s'est chargé de Samus Return sur 3DS



- Nouveau perso Smash Bros qui pourrait être Crash ou un autre



- Présentation de Pokemon Arceus et remake de Diamant et Perle



- Un nouveau Donkey Kong 2D par la Team de Mario Odyssey qui révèle le retour des Kremlins et de la famille Kong, prévu pour les fêtes..



Voilà, rideau...



Vous en pensez quoi ? Ça m'a l'air plausible et pas trop believe...



J'y crois pas à l'annonce de la Switch Pro en tout cas pas maintenant car apparemment, il y aura pas de nouveau hardware dévoilé. C'est exclusivement basé sur les jeux.



Je vous laisse faire vos pronostics dans les commentaires ! Votre liste a vous en restant réaliste ça donnerai quoi ?