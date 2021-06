En comparant les différentes versions de Gran Turismo, les jeux PS1 et PS2 ont l'air plutôt vieux, pourquoi quelqu'un jouerait-il à ça ?

C'était en accord avec le territoire (USA), mais je suis un peu frustré d'être encore blâmé avec ça. En fait, ce que j'essayais de faire comprendre - manifestement pas très bien - c'est à quel point la version PS4 était superbe et à quel point la série avait évolué. Je n'essayais certainement pas d'être irrespectueux envers notre héritage (...) Je pense que la grande leçon que j'ai tirée de tout cela est que lorsque Kazunori Yamauchi dévoilera le prochain Gran Turismo avec son histoire, je me tairai.

Nous pensons que cette approche permet de conserver la fraîcheur et la contemporanéité de notre propriété intellectuelle.

Cela me frustre et m'énerve, surtout lorsque des revendeurs et des bots parviennent à mettre la main sur des stocks qui devraient être destinés à nos fans.

Ce fut une décision difficile à prendre pour nous, mais en fin de compte, nous devions agir dans l'intérêt de la communauté PlayStation et ne pas vendre sciemment un jeu qui pourrait entraîner une mauvaise expérience pour eux.

Une déclaration dédaigneuse sur les anciens jeux PlayStation dans une interview accordée au Time en 2017 a poursuivi Jim Ryan pendant des années et servait souvent de preuve concernant un désintérêt de la rétrocompatibilité malgré l'imposant catalogue de la marque jeux vidéo de Sony.Dans un récent entretien accordé à Axios, il a souhaité s'excuser auprès des fans sur cette déclaration, qui aura fait couler de l'encre sur les réseaux sociaux et les forums, en invoquant une maladresse dans son explication.Le bon vieux Jimbo a ensuite cité Astro's Playroom comme preuve de l'engagement de SIE envers son passé. Il a également déclaré que la récompatibilité avec les jeux PS4 sur PS5 était due à un réel désir des fans pour cette fonctionnalité. Mais il n'a pas voulu dire si Sony envisageait d'apporter la rétrocompatibilité des jeux PS1, PS2 et PS3 de quelque manière que ce soit sur PS5 dans un avenir proche.En citant Ratchet and Clank sur PS4 et PS5, il explique que le modèle reboot/soft-reboot/remake + une suite originale est quelque chose qui l'intéresse.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jim Ryan annonce que Sony travaille d'arrache-pied avec ses partenaires pour que les PS5 tombent entre de bonnes mains. Son propre service de distribution "PlayStation Direct" est un moyen d'y parvenir. Il arrivera en Europe avant la fin du mois de mars 2022.Six mois après, Cyberpunk 2077 est toujours absent du PS Store. Des explications sur le retrait.