Vous êtes nostalgique de la belle époque de Resident Evil 4 ? Ce mode est fait pour vous si vous avez un PC.Développé par un certain FluffyQuack, ce mod permet de passer de la première à la troisième personne à volonté.Il y a cependant quelques bugs, comme une caméra qui s’enfonce de temps en temps dans les murs, ou des déplacements étranges pour Ethan mais rien de bien grave.En tout cas ce mod offre un bon petit aperçu de ce que peut donner un Remake de RE4 sur nos consoles actuelles.Voici une vidéo et quelques images :

posted the 06/03/2021 at 06:52 PM by marchand2sable