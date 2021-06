Attention, les jeux et talents japonais restent extrêmement importants pour PlayStation Studios et Sony Interactive Entertainment. Le Japon et l’Asie constituent un pan essentiel de notre héritage. La réussite de Sony, la marque PlayStation et bon nombre de nos plus grandes franchises PlayStation sont nées là-bas.

Je me souviens que quand j’ai regardé la présentation de la PlayStation 5, j’ai été frappé par l’omniprésence de l’influence japonaise dans les jeux. C’est vraiment un élément clé de l’ADN PlayStation. Je suis convaincu que c’est l’un des aspects rendant la PlayStation aussi différente et unique. Je sais que le Japon et l’Asie savent créer des jeux de très grande qualité, et une bonne partie des développeurs de talent sont basés là-bas. Ils ont l’innovation, les compétences, la fierté et l’esprit d’équipe dans le sang. Pas question d’abandonner ces traditions.

Polyphony Digital, qui conçoit les meilleurs jeux de simulation de conduite au monde, est un membre essentiel de la famille PlayStation. Nous sommes aussi en train de mettre en place Team Asobi à Tokyo. Il s’agit d’un studio de haut vol développant une franchise pour tous les âges, avec une visée internationale. C’est une équipe extrêmement créative. Outre Asobi, nous allons continuer à établir et entretenir des partenariats avec notre équipe de développement externe. Les jeux PlayStation issus du Japon et de l’Asie sont promis à un avenir radieux. Et je remercie nos équipes japonaises pour leur travail et leur soutien.

Si Jim Ryan a affirmé plusieurs fois que le Japon n'était pas oublié par PlayStation malgré la triste fin du côté de Japan Studio, dont la plupart des vétérans se lancent en indépendant quand d'autres renforcent xDev Japan ou la Team Asobi, le directeur des PlayStation Studios n'est pas prêt d'abandonner les studios japonais mais également ceux dans toutes l'Asie. Pour les personnes qui espèrent des rachats, Hermen Hulst insiste pour l'instant sur des partenariats via xDev Japan.