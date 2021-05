Les jeux PS2 vivent à travers les jeux mobiles !!! Mais quel époque incroyable ! D'ailleurs j'ai acheté une manette Android qui permet d'émulé toute les touches de n'importe quel jeu mobile !Le 1er Juin DEVIL BABYDispo bientot !DispoMonster Hunter LikeVivement Ni No KuniAu passage la saison 4 de Castlevania ! OH MY GOD ! Je veut un jeu tiré de cette version

Who likes this ?

posted the 05/29/2021 at 11:33 AM by mugimando