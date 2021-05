Divers

Avec les studios MGM, Amazon s'apprête à boucler le deuxième plus gros rachat de son histoire.

Selon l'agence Bloomberg, Amazon s'apprête à annoncer le rachat des emblématiques studios de la Metro-Goldwyn-Mayer pour près de 9 milliards de dollars.Cet accord permettrait à Amazon, qui exploite le service de streaming Prime Video, de mettre la main sur un vaste catalogue de films et d'émissions.Amazon et MGM ont pour l'instant refusé de commenter ces informations.Les studios MGM, actuellement détenus par des fonds spéculatifs, dont Anchorage Capital Group, ont souvent fait l'objet de rumeurs de rachat ces dernières années, mais aucune n'est allée jusqu'au bout. La société semble motivée à conclure car selon des experts du secteur, elle se ferait accompagner depuis peu par des conseillers spécialisés afin d'être valorisée de manière optimale.Précédemment dans ce dossier au long cours, la rumeur annonçait une acquisition par Apple qui aurait valorisé le studio aux alentours de 6 milliards de dollars. La Pomme aurait été intéressée, mais finalement rien n'a été signé et la MGM est repartie avec son bâton de pèlerin.Notons par ailleurs que les fusions-acquisitions explosent depuis le début de l'année. En 4 mois ces acquisitions ont mobilisés plus de 1700 milliards de dollars. C'est même un record qui correspond à une hausse de 124% en un an