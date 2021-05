Dans une articlé rédigé par Chloé Woitier pour le Figaro, nous avons la chance de glaner quelques informations sur l'E3 à venir et la stratégie actuelle de Xbox pour ses studios nouveaux comme anciens.On a tout d'abord la confirmation d'unedans les semaines à venir. Ensuite Booty explique qu'ils laissent unede Bethesda dont ils ne comptent pas toucher ni imposer de nouvelles équipes même si James Leder, patron de Zenimax-Bethesda, reste sous l'autorité hiérarchique de Phil Spencer.Booty revient par la suite sur les studios internes et explique vouloir leur laisser une liberté créative.Mais l'information plus importante vient du fait que. Ainsi, on devrait éviter, à priori, un chemin à la Netflix et la suprématie des données / algorithmes dans la productions de contenu original.Enfin, parmi les informations qui ne sont pas présentes dans l'article mais dans le fil Twitter de la journaliste :-Il y a bien eu un Impact "Covid" des jeux Xbox, les plus touchés étant les studios travaillant sur des créations originales (par opposition aux franchises).-A la question de nouvelles acquisition, il y a eu un "I can't share antyhing !" qui ne semblait pas définitif et absolu, du coup faudra surveiller de plus près ce qui pourrait se passer.Voilà, je laisse en lien le compte Twitter de la journaliste et son fil sur l'article.