, studio californien que vous connaissez notamment pour la sériemais aussi sûrement pour le récent. L'annonce a directement été partagée sur Twitter par le studio qui se dit "fier" de prendre part à la troisième saison du jeu, sortie le 21 avril. Petite équipe composée de 180 employés rachetée par Activision en 2005, Toys for Bob avait eu la charge de développer les licences que la maison mère avait reçues lors de sa fusion avec Vivendi Games. Aujourd'hui, elle concentrera donc ses efforts sur le déploiement de correctifs et mises à jour dans Warzone. Reste à désormais à savoir ce que cela signifie pour l'avenir des licences Spyro ou Crash.La décision d'Activision n'arriverait pas sans fracas puisqu'elle s'accompagnerait du. Sur Twitter toujours,déclare : "C'est la fin d'une époque, mais je souhaite à mes anciens collègues toujours avec TFB le meilleur pour ce qui les attend !". Et quand un internaute lui confie être "heureux que l'équipe ait encore du travail", il ajoute :

posted the 04/30/2021 at 11:47 AM by axlenz