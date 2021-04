Télé & Cinéma

-----------------------------------------

Jarod

Sam Beckett

-----------------------------------------

Hitomi Kanzaki

Van Fanel

-----------------------------------------

Ayant vu un topic similaire sur un forum j'ai eu l'idée de reproduire ce poste ici mais avec une petit modification à l'original ici nous parlerons de fin que vous avez passable pour X ou Y raison.Ici on traitera autant de manga et d'anime que de série TV ou de série de film.Alors je commence pour ma part si je devais citer des fins que j'ai trouvé passable cela serait ......(Le Caméléon en VF) je trouve la fin de cette série vraiment bancale elle nous laisse sur notre faim sans vraiment de résolution au final carcours toujours.Dans le même acabit je citerais également(Code Quantum en VF) je dis non à cette fin ouverte j'aurais voulus avoir une vraie résolution ouretrouve son corps.Autre série mais ici raison différente je trouve qu'la série souffre de pas mal de chose et la fin de série nous laisse sur notre faim. La Franchise je trouve n'a pas su ou se positionner soit dans la SF (Le second film n'existe pas je vous jure) soit dans le Fantastique (Arihman et tout le délire de la source)Ndla: Un reboot de la franchise serait bien vuetpouvant rempiler dans le rôle de mentor pour le ou les protagonistes (Un MacLeod of course)Passons ici aux anime / manga là j'en ai que deux en tête actuellementje trouve la fin je sais pas bâcler ça mérite mieux en faite un truc dont je ne serait dire quoi me fait penser que cette fin et passable.Enfinil est où mon baiser entreetfin à jeter aux orties je disVoilà pour moi curieux de voir maintenant les séries qui vous ont laissés sur votre faim ou dont le final vous aura laissés un peu en colère.