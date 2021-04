Information

Une petite mise à jour sur cette surprise.



" La suite ne parle plus de rachat, mais le voile tombera d'ici quelques jours après la diffusion du bilan de Big N. Par contre, il ressort aujourd'hui que se rapproche d'un partenariat plus fort sur l'exploitation des licences Nintendo, vu que l'écho met en avant l'exploitation de la licence Metroid ( surement un dynasti, après le mal aimé Other M) et plus étonnant Tecmo plancherait sur une suite de Arms que Nintendo voudrait voir décoller, d'où la remise en avant du jeu d'y il a quelques mois ( je ne serais pas contre ). "



-----------------------------

Pendant la nuit, sur la NHK, je suis tombé sur cette information qui parlait de certains points qu'allait abordé Nintendo lors de son bilan annuel. Information aussitôt repris par Bloomberg TV.Donc, pourquoi l'information se retrouve dans mes rumeurs; tout simplement que l'information sur l'annonce de se rachat qui devrait se faire d'ici quelques années ( surement finalisé à l'arrivée de la petite sœur de la Switch ) et en plusieurs étapes avec prise d'actions c'est vu retiré du site et du bandeau déroulant.Alors erreur de la NHK? Pression de Nintendo pour retirer ce leak assez énorme pour la communauté des joueurs fan de l'éditeur?Moi, je pense que c'est une erreur sur une petite annonce de partenariat pour utilisation de Licence ou un rachat de licence façon Project Zéro.