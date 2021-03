Selon notre source interne fiable - la même qui a fourni à Giant Freakin Robot de nombreux scoops exclusifs confirmés, dont la révélation que les parents de Bruce Wayne seront maléfiques dans The Batman avec Robert Pattinson, que Bruce Campbell apparaîtra pour un caméo dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness, et que Monica Rambeau sera un personnage principal de la prochaine série Disney+ Secret Invasion - Demon's Souls est en train d'être développé en un projet de film majeur chez Sony. Il semble que Sony sache que cette propriété intellectuelle a le potentiel d'être importante pour eux et que le film sera une production de taille. Vu la popularité de la série de jeux vidéo, ils semblent savoir qu'ils ont quelque chose qui pourrait devenir une véritable franchise pour eux s'ils jouent bien leurs cartes.

Avec le remake de Demon's Souls sur PS5, Sony a pu constater que la popularité de l'action-RPG hardcore était encore au sommet et souhaiterait donc capitaliser dessus avec une adaptation cinématographique afin de renforcer le catalogue de PlayStation Productions.