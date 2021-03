Petite information mais qui a son importance. Désormais certifié par Twitter si vous ne le saviez pas encore, Masahiro Sakurai le producteur des jeux Super Smash Bros ainsi que de Kid Icarus: Uprising sur 3DS, profite de ses tweets pour célébrer les anniversaires des jeux et séries parus dans Super Smash Bros Ultimate que ce soit Nintendo ou non.Dans le tweet d'aujourd'hui, Sakurai revient sur la sortie le 22 mars 2012 au Japon de son jeu Kid Icarus: Uprising, ajoutant que malgré la demande pour une suite ou un remake cela lui serait "difficile".Rappelons que Sakurai est à la tête de Sora depuis qu'il a quitté Hal Laboratory, une entreprise qu'il a fondé et dont le seul autre employé n'est autre que sa femme. Actuellement, Sakurai par le biais de sa société manage Bandai-Namco sur le développement de Super Smash Bros Ultimate et ses DLC.Kid Icarus: Uprising a été développé avec une équipe spéciale, "Project Sora", cofondée par Sora et Nintendo puis dissoute après avoir terminé le développement du fameux jeu.Avec les moyens, de l'ambition et une équipe, c'est sûr. Mais ce ne serait-ce qu'un portage reviendrait à la seule charge de Nintendo aujourd'hui, et pas vraiment de Sakurai / Sora, donc allez imaginer un remake ou carrément une suite...