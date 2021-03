Droit au but je n'ai pas vraiment de haine sur ce film mais clairement ce n'est pas un grand film de mon point de vu, je lui donne un 14/20 (en vrai à peine 11 mais comme je n'ai pas envie de m'y appesantir y' 4h00 à décortiquer tout de même, je mets +3pts pour me corriger si je me trompe).



Pourquoi faire un petit article sur ce film qui ne m'a pas marqué. Car en fait ce film pose des questions très intéressantes sur le cinéma.



Le Justice Ligue de Joss était un nanar. Maintenant que la version Snyder est sortie, On peut en fait rappeller que le premier nanar était bien un film Snyder et non de Joss qui a juste été payé pour rafistoler le bordel car avec la Snyder 's Cut et on voit avec quel luxe Snyder a pu travailler, je veux dire, vu le nombre de scènes nouvelles ou manquantes et la capacités à la fin de faire un film de 4 heures (les plus de 25000 nouvelles FX ont du bouffer grave la luxeuse rallonge de 70 millions) sans parler qu'ils ont refait Steppenwolf.



Je préfère et suppose que Snyder de Joss a vu le film (en fait difficile de penser le contraire malgré que Nolan a conseillé Snyder de ne pas le regarder). Donc le premier était basé sur le travail énorme de Snyder mais constitue clairement un rafistolage, on ne peut en vérité trouver qu'un reproche Joss Wehdon : pourquoi s'être embarqué dans ce merdier? Imaginons qu'un développeur code un windows (travail de titan) à sa façon et que derrière y'a le départ de ce programmeur, aller mettre ses pattes dans le programme (est du suicide si on te mets une deadline) cela ne peut qu'accoucher d'un résultat décevant (ce qu'il a été et cela ne peut pas être une histoire de talent ou de manque de talent...c'était acté).



Ce Snyder 's cut semble corriger plusieurs grossiers choix de Joss...disparu les fesses de Wonderwoman, mise en retrait des vilains méchants et ridicules cafards volants, restylisation de Steppenwolf.

Et peut-être l'abandon d'idées (présentes et filmés par Snyder himself) : Snyder a changé certains trucs forts ou points de vue car en fait tout tombe à plat vu qu'elles auront été présentés dans la version Wehdon.



Faut bien comprendre que Snyder avait déjà un budget généreux et là il a obtenu une rallonge et sans doute modifier ce qui était insuffisant de base car c'était dans le boulot de Joss Whedon.



Maintenant le chapitrage est-ce un choix légitime ou juste qu'à un moment Snyder et Warner pensaient en faire une exclusivité HBO en plusieurs épisodes? C'est une question que je me pose.



4 heures c'était long, vraiment long. La question que je me pose aussi c'est de savoir ce qu'aurais donner la "vraie" version Snyder avec un format "normal" cinéma.

Quand tu files un gros budget en général tu réponds à un cahier des charges, les gérant de salles de cinéma doivent rentabiliser, donc si tu leur proposes 2 versions du films "2h ou 4h", ils prendront celle de 2 heures de préférences.



Parce que la copie merdique et bâclé offertes par Wehdon, je me demande vraiment ce qu'aurais été la vraie version cinéma, là c'est la director's cut mais version XXL et corriger. On ne saura jamais qu'elles idées aurait garder Snyder pour un film cinéma de 2h tellement y'a de scènes (lourdingues) que Snyder a enlever et avec la brouette de rajout.



Le Steppenwolf aurait-il été le même? Parce que revenir avec une version plus fouiller aujourd'hui avec un design plus recherchés c'est un peu facile et évident car tellement nécessaire.



Sinon bon l'histoire simplette, le manque d'enjeu, la mise à jour de méchants est manqué: ils ont merdé Steppenwolf quand tu vois la bataille au port de Gotham, tu te dis qu'ils n'ont pas besoin de Superman. Il était nullissime dans la version Wehdon mais là il est juste quelconque. D'ailleurs l'objectif était de le faire revenir et après au moment fatidique ils y vont sans lui.

A la fin (et au début) également on te présent un Darkseid qui n'est qu'un dangereux combattants mais pas un Thanos ou un dark Vador.



Je suis curieux de savoir combien de scènes ont été enlevés et d'autres rajoutés car en fait seul change le cheminement, il est facile avec 4 heures de faire des choix différents, surtout pour donner plus d'impact et surtout redonner de l'épaisseur à plusieurs personnages.



Je ne suis pas satisfait de ce Snyder's cut et d'une certaine façon cela me pousse à devenir plus indulgents (pour la nullissité) qu'était la première version. Snyder a pu corriger beaucoup de choses mais des fois c'est pas sérieux, le découpage, la longueur , les Fx Bâclés. J'aurais préférés une version de 3 heures de qualité qu'une version de 4 heures un peu lourdes et très inégales.

Il y a une chose de sur c'est que Snyder a corrigé des choses évidentes (Steppenwolf la plus évidente) mais là c'est comme si tu revenais REFAIRE une interro que tu as déjà faite mais avec donc en connaissant le sujet et là où tu as donc merdé: il a réécrit le cheminement de son histoire et c'est clairement visible avec plusieurs scènes concernant Batman-Wonderwoman qui étaient différente mais dans le fond on atterri au même endroit à la fin.



Y'avait des petits trucs positifs qui ont été enlevés et qui permettaient au film d'être plus léger dans la première version (scène d'intro de l'interview de superman). D'ailleurs faudrait savoir qu'elles sont les créations de Joss Wehdon qu'il a retourné même si on peut s'imaginer que le côté des scènes gros Beauf (fesses de Wonderwoman ou encore Flash dans une posture un peu subjective sur Wonderman en l'aidant) en sont.



Si quelqu'un à un site répertoriant les scènes rajouter/modifier de Wehdon. Pour savoir aussi si Snyder a rajouter le pan Darkseid pour son Snyder's Cut pour donner plus de puissance aux films car c'est ce que je suppose au vu de la qualité bâclé/expedié du rajout.