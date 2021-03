Salut !J'avais le jeu en ma possession depuis sa sortie, mais... faute de temps, de motivation, je l'ai laissé traîner, ej l'ai repris y'a trois mois, et l'ai fini y a un petit mois maintenant.Et merde, j'aurais dû le faire dès le départ en fait ! Quel jeu !Vous l'aviez fait à sa sortie ?Pas encore ?Vous en avez pensé quoi ? Prêt pour le remaster de NieR (moi oui, total, redécouvrir un jeu que j'ai kiffé de base, en mieux, et dans une version que l'on a finalement pas eu, je dis oui).

Like

Who likes this ?

posted the 03/20/2021 at 02:05 PM by sephrius