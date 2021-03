L'adaptation du manga To Your Eternity de Yoshitoki Ôima (A Silent Voice) debutera le 12 Avril prochain et fera pile 20 episodes.On apprend aussi que Hikaru Utada connu pour les openings/endings de Kingdom Hearts mais aussi les endings des films Evangelions chantera l'opening Pink Blood. C'est la premiere fois qu'elle est au generique d'un opening d'animé.Masashi Hamauzu, connu pour les OST de Saga Frontier 2, Final Fantasy XIII, The Legend of Legacy ou encore Final Fantasy VII Remake composera l'ending qui se nommera Mediator.C'est Ryo Kawasaki (Muhyo & Roji's Bureau of Supernatural Investigation, Fate/Grand Order -Absolute Demonic Front: Babylonia...) qui signera l'OST.