Wit Studio, le studio d'animation derriere les 3 premieres saisons de l'Attaques des Titans a lancé un kickstarter pour l'adaptation en long metrage du manga "L'Enfant et le Maudit" (The Girl from the Other Side: Siúil, a Rún) de Nagabe avec une sortie directement en DVD et Blu-Ray. Ils en avaient deja fait un court metrage de 10 minutes.Le Kickstarter a été financé en un jour au double de la somme demandée et le studio pense donc a faire des stretchgoal, notamment pour le rendre encore meilleur et y ajouter des sous-titres dans d'autres langues, l'anglais étant deja prévu.La page kickstarter: https://www.kickstarter.com/projects/witstudio/totsukuni/description