Une nouvelle collection qui comprend tous les jeux sortis dans la franchise, des jeux PS3 aux derniers sortis sur PS4, et qui inclut également Uncharted Golden Abyss. Avec des mises à jour pour les fps, les textures et la résolution.

Se déroulant chronologiquement avant le dernier chapitre du jeu principal, l'histoire de The Last of Us Part 2 - Dark Sides ajoutera un nouveau chapitre consacré à Abby, et une découverte qui mettra en lumière les vérités cachées dans ses souvenirs de son passé, et qui la poussera vers son nouveau et futur objectif. Ajout également d'un mode multijoueur et d'un Battle Royale.

Nouvelle licence SF AAA de Naughty Dog. Un court clip montre le protagoniste, à la première personne, alors qu'il traverse des portails qui mènent à différentes époques, de la moderne à l'égyptienne, de la futuriste à la préhistoire. Et bien que la date de publication de ce nouvel IP n'ait pas encore été fixée, le studio fait tout son possible pour créer une expérience aussi interactive que possible.

Ces derniers jours, Neil Druckmann, coprésident et directeur créatif de Naughty Dog, demandait de la patience aux fans concernant des annonces sur le futur du studio : "Et comme par hasard, un internaute aurait eu aujourd'hui l'opportunité d'avoir accès à un email provenant d'un membre du département marketing de Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios où Naughty Dog expose de manière concrète ses prochains projets.- Uncharted Chronicles Edition (PS5 et PC, courant 2021)- The Last of Us Part 2 - Dark Sides (PS5 et PS4, premier trimestre 2022)- Stray's Cross (PS5, compatible avec le PSVR2)Si dans les faits, il n'y a rien de vraiment incohérent, c'est du 4chan donc c'est très souvent bidon