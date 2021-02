L’illustration montre le chara design pour le jeu Tobal1 sortie à l’ancienne sur Playstation 1 en 1996.La cote actuel est de 1 million 500.000 yens (Et les enchères ne sont pas pas fini.Voilà l’illustration en question:Si quelq’un veut me l’offrir je vous met le lien vers l’enchère en source.

posted the 02/27/2021 at 01:06 PM by amassous