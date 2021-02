Pourquoi en Europe nous n'avons pas un amazon et un reseau social comme twitter où face de book ? MADE IN Europe ?



Trop de réglementation ?



Trop de corruption que nos chère eurodéputés ne pourrait décliner de telle offre ?



Etre la trainée des USA et tenter d'échapper à son Mac aurait de trop grave conséquence pour les dure fin de mois de nos chère dirigents ?







@sussudio



Nous n'avons pas la même culture du risque que dans les pays anglo-saxons. Le fonds d'investissements (capital risque) sont plus nombreux la-bas,

- Comme disais Steve Jobs dans une interview des années 80 (fils de p... de youtube qui supprime les vidéos...), en Europe lorsqu'on échoue, cela nous poursuit toute notre vie tandis qu'aux Etats-Unis, échouer c'est positif,

- Nous avons cru au mythe de la Silicon Valley, c'est à dire à la supériorité du secteur privé sur le secteur public. Or, en étudiant l'histoire on constate que la Silicon Valley (Vallée du silicium) doit énormement au départ aux commandes du secteur public.

Nous aurions très bien pu avoir les équivalents des GAFAM en Europe tout comme la Russie et la Chine mais encore faut-il comprendre que les innovations ne sont pas l'apanage du secteur privée et que le secteur public est lui aussi source d'innovations. Mais en adoptant les règles du libre échange, en privatisant les entreprises publiques et surtout en n'ayant aucune planification de l'économie par les états, nous avons échoués.



@Lastboss



La plupart des business qui fonctionnent bien sont rapidement rachetés par les grands groupes et généralement le tout racheté par « Disneyland v1 » (comprendre l’empire américain) d’où l’absence apparente de technologies qui cartonnent chez nous. On en a mais on se fait baiser à chaque coup dès qu’un truc marche