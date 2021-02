Lecteur Blu-ray de la PS5 est nettement meilleur que celui de la Serie X selon une comparaisonDepuis la sortie de la PS5 et de la Xbox Series X / S en novembre dernier, nous avons vu des milliers de comparaisons entre toutes leurs fonctions, possibilités techniques et jeux vidéo, mais jusqu'à présent, personne ne s'était arrêté pour comparer les différences entre le lecteur Blu-ray de chacun des consoles de nouvelle génération. Vincent Teoh de HDTVTest a effectué une analyse technique approfondie des performances de ce composant sur les deux consoles et la conclusion est que la PS5 fonctionne mieux que la Xbox Series X.Apparemment, et selon l'analyse de Teoh, la console de nouvelle génération de Sony lit mieux le Blu-ray en termes de résolution 4K. C'est quelque chose d'imperceptible à vitesse normale, en fait, donc pour cette analyse une comparaison image par image a été faite, en essayant de discerner lequel des deux lecteurs fonctionne le mieux objectivement. Pour réaliser cette analyse, un Blu-ray de The Fifth Element, un film de science-fiction réalisé par Luc Besson en 1997, a été utilisé sur deux téléviseurs LG CX OLED correctement calibrés.Couleurs plus sombres et bégaiement du cadre sur Xbox Series XL'une des premières différences notées dans l'analyse est que la bande passante de chrominance était plus élevée sur PS5, tandis que les canaux de chrominance sur Xbox Series X étaient désactivés. En revanche, le YCBCR444 de la console Sony est émis en 12 bits, tandis que celui de la console Microsoft est émis en 10 bits de RVB. Tout ce verbiage technique signifie essentiellement que les couleurs semblent plus sombres sur Xbox Series X.Il y a plus de différences entre les deux joueurs, bien que selon cette analyse, aucun des deux ne soit parfait par rapport aux autres appareils dédiés uniquement à cela, en particulier en ce qui concerne la lecture 4K. Lorsqu'il s'agit de gérer la progression du film, le lecteur Xbox Series X présente certains défauts, tels que «sauter» plusieurs images lors du choix d'un chapitre ou un «bégaiement» notable dans les images toutes les 45 secondes. À un niveau général, on dit que le lecteur Blu-ray PS5 a "une qualité considérablement supérieure" à celle de la Xbox Series X.