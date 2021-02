À l'heure qu'il est, un grand nombre d'entre vous a certainement lu mon message publié sur ResetERA. J'en avais gros sur le coeur et j'ai parlé des inconvénients générés par la culture de la hype et la manière avec laquelle les fausses déclarations faites par les développeurs au sujet de leurs produits causent à la fois du tort aux consommateurs mais aussi aux développeurs. C'était en tout cas l'intention derrière le message. J'ai lu les réponses et je réalise que je n'ai pas assez réfléchi à la manière de présenter mes idées et je n'ai choisi ni le bon ton ni la bonne plate-forme pour le faire. Après avoir créé ce topic, nous avons eu une très longue conversation à propos de tout ça et je n'ai clairement pas représenté Moon Studios comme j'aurais dû le faire.

Je suis un développeur de jeux. J'aime ce que je fais et je n'aime rien de plus que de créer des jeux qui surprennent les gens, leur donnent le sourire et peuvent même les faire pleurer. Mais je suis également un joueur passionné. J'ai toujours aimé partager mon amour pour les jeux dans les forums publiques et j'ai continué à être très franc même après que Moon Studios et la série des Ori deviennent célèbres dans l'industrie du jeu vidéo. J'ai toujours beaucoup aimé l'idée que des joueurs et développeurs aient des discussions ouvertes au sujet des jeux vidéo afin que nous trouvions tous ensemble la manière d'améliorer cet art. J'ai utilisé un ton exagérément agressif qui ne convient pas vraiment à quelqu'un occupant ma position. Mes intentions n'étaient clairement pas de nuire à qui que ce soit mais de lancer une discussion à propos des problèmes auxquels l'industrie fait face actuellement.

Nous partageons tous un amour de cet art (le jeu vidéo) et nous devrions toujours rester respectueux les uns des autres. Je ne l'ai pas été. Pour cette raison, je suis vraiment désolé, et tout particulièrement vis-à-vis de ceux que j'ai nommés. Je fais la promesse de tirer la leçon de cette erreur et je ne souhaite de mal à personne. Merci à tous de m'avoir écouté.

Face à l'ampleur prise par son coup de gueule retentissant et sans filtre sur ResetERA, Thomas Mahler de Moon Studios a décidé de s'expliquer et de présenter ses excuses auprès de Peter Molyneux, Sean Murray, CD Projekt RED ou encore Geoff Keighley. L'homme a sans doute dû se faire tirer les oreilles par ses associés et ses partenaires qui craignent de mauvais retours au sein du milieu.