Quelques nouveaux screens de ma session Xenoblade Chronicles 2 (léger spoil sur les contenus de MaJ)Un concours de bouffe façon DBZEt j'ai ENFIN obtenu les deux persos Guests qui avaient été rajoutés dans les MaJ !Et c'est pas tout !Je suis refait ! Elles ont des quêtes scénarisées en plus !

posted the 02/01/2021 at 02:00 PM by obi69