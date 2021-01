Hello la communauté,



Je commence sérieusement à m'inquiéter sur le cout du hobbie "jeux vidéo".



PS5 ==> 80 euros le jeu , je ne sais pas pour vous mais ça commence à piquer sérieusement (en tout cas pour moi). Alors oui on va se rabattre sur amazon / l'occasion mais ce n'est pas bon signe



Microsoft ==> On sent la quenelle de la hausse des prix du gamepass et/ou du live (à la netflix)



En gros soit tu te prends encore un service avec un prix à la hausse, soit tu te payes des jeux de plus en plus chers.



Je suis un peu déçu de la direction que cela prend.