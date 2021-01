C'est le site Humble qui lâche l'info un peu trop tôt avant l'annonce officiel de ce nouveau multijoueur sur l'univers de Resident Evil après le terrible fiasco de RE:Resistance (forcément vu la gueule du multi sans ambition...c'est pour quand Outbreak Capcom? ).Bref, RE:Verse est donc le nom du multijoueur de Resident Evil Village, ce multijoueur sera gratuit comme Resistance avec RE3 Remake, il vous faudra juste posséder un exemplaire de RE Village pour pouvoir y jouer.On ignore si le multi sera a la troisième personne ou a la première, enfin les rumeurs parlent d'un mode 3 V 3 et 2 V 2 V 2 mais on ignore les objectifs, la map ou encore les modes de jeu.Dernière information leak par Humble, RE:Verse sera un jeu disponible dans le temps, en effet le texte met étrangement en garde sur la possibilité que Re:Verse devienne inaccessible à un moment ou un autre : la durée de disponibilité du multijoueur sera-t-elle limitée, ou s'agit-il d'une simple mise en garde habituelle?Plus d'info sur le live officiel qui sera visionnable a 23h ce soir.Photo de la deluxe edition qui sera annoncé ce soir incluant un Trauma Pack pour 71,25 €, ce dernier comprenant « notamment l'arme "Samurai Edge", l'accessoire d'arme "Mr. Everywhere", un filtre d'écran, une musique spéciale pour les salles de sauvegarde et divers objets qui enrichiront encore plus votre expérience de jeu ».