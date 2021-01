La serie Dennoh Coil de Madhouse (Cowboy Bebop, Death Note ect...) arrive en Blu-Ray collector chez Dybex, collector qui comprendra les 26 episodes et un artbook de 96 pages pour un prix de 70 euros prix publique.Sortie prévue le 27 Janvier partout, mais dés a present disponible sur le site de Dybex.VOSTFR uniquement.

posted the 01/13/2021 at 08:24 PM by guiguif