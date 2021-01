Si vous êtes un utilisateur de My Nintendo, le nouveau système de fidélité remplaçant le Club Nintendo depuis 2017, vous avez peut être utilisés vos points pour obtenir des réductions sur des jeux Nintendo 3DS et Wii U sur le Nintendo eShop. Sachez que cette opération prendra fin... Bah dès maintenant en fait.



La catégorie dédiés aux réductions n'est plus disponible sur My Nintendo. Les codes de réduction expirent aujourd'hui donc ne tardez pas à les utiliser si ce n'est pas encore le cas.



Les gens ont l'air d'espérer que cela va introduire les réductions pour les jeux Nintendo Switch.

