Secret of Evermore

Consoles : SNES

Développé par : Squaresoft USA

Edité par : Squaresoft

Sortie : 1er octobre 1995 (US), 22 février 1996 (EU)







La pub américaine du jeu (la pub FR est sensiblement la même en plus court).

Brian Fehdrau : Un défi de programmation



Tout comme la majeure partie de l’équipe, Brian Fehdrau débarque sur le projet sans grande expérience, si ce n’est son diplôme d’informatique et ses quelques connaissances sur le langage d’assemblage pour la Commodore 64. Il sera pourtant nommé programmeur principal sur Evermore, ayant la lourde charge de créer des outils de travail pour ses collègues.



Il créé deux principaux outils : SAGE, pour Square's Amazing Graphical Editor (sic), un éditeur graphique qui permet d'importer ou de créer des tuiles et des images pour les assembler et créer des assets, que l’on peut ensuite exporter en utilisant un kit de développement Super Nintendo relié à une vraie télévision afin de tester les éléments créés en condition réelle ; et SIGIL, pour Square Interpreted Game Intelligence Language, qui est un langage de script de haut niveau dont le but était de faciliter le travail de programmation des développeurs inexpérimentés sur les différents aspects du jeu.



Il faut savoir qu’il était encore assez rare à l’époque lors du développement d’un jeu d’avoir des outils permettant aux développeurs et artistes de voir en direct l’ajout en jeu d’un nouvel asset, chose beaucoup plus répandue aujourd’hui. Le plus souvent, les départements de création et d’intégration étaient séparés, et cela demandait beaucoup de temps et d’efforts pour voir ce que donnait un nouvel élément dans le jeu pour pouvoir y apporter éventuellement des modifications. Les outils de Fehdrau sont donc parmi les premiers exemples de simplification de ce processus.



Fehdrau raconte aussi volontiers la difficulté de faire tenir toutes les données du jeu dans une cartouche de 12 Mo, qui sera finalement augmentée à 24 de façon providentielle, ne laissant que quelques octets de place disponible dans le jeu final. Ou encore les raisons de l’abandon du mode deux joueurs, se justifiant par le manque d’expérience de l’équipe (le mode multi de Secret of Mana n’étant déjà pas parfait, ils ne voyaient pas eux-mêmes comment ils pouvaient réussir !) pour finalement regretter de ne pas avoir persévéré sur cet aspect.



Il relate dans cette touchante interview son expérience sur le jeu : À lire ici



Jeremy Soule, génie du son



Le nom de Jeremy Soule vous dit sûrement quelque chose : il n’est rien de moins que le compositeur de gros titres tels que Total Annihilation, Supreme Commander, Star Wars KOTOR, Dungeon Siege, les jeux Guild Wars, un bon paquet de jeux Harry Potter, et surtout les plus grands épisodes de la saga The Elder Scrolls, à savoir Morrowind, Oblivion et Skyrim.



Une carrière remarquable pour ce grand compositeur, dont le premier travail dans le milieu vidéoludique a justement été Secret of Evermore. Il a alors seulement 19 ans, et est encore lycéen. Passionné par les jeux vidéo mais trouvant tout de même que les musiques de ces derniers manquaient souvent d’intensité dramatique, il tente de travailler dans le milieu en envoyant quelques samples de ses compositions chez LucasArts, puis Square. Il sera simplement ignoré par le premier, et embauché très rapidement par le second. Car Squaresoft a justement un projet en cours nécessitant un compositeur américain...



Il est très vite confronté aux limitations techniques de la machine et des cartouches de jeux, mais tire son épingle du jeu en créant majoritairement des musiques d‘ambiances pour le jeu, loin des fresques orchestrales épiques qu’il a composé par la suite. Encore aujourd’hui, la bande-son de Secret of Evermore est considérée comme une petite prouesse sonore sur la console, et unique dans le catalogue musical du compositeur. Un portrait d’artiste qui aurait pu être idéal si, une fois n’est pas coutume, Jeremy Soule n’avait pas aussi à son actif des accusations de harcèlement et de viol...



Pour avoir une meilleure idée de son travail de composition dans Evermore et la façon dont il construit l’ambiance du jeu, n’hésitez pas à (re)voir la vidéo d’After Bit sur le sujet :







Véronique Chantel a encore frappé



Dans les années 90, les standards de traduction, quand il y en avait une, étaient bien, bien loins de ceux d’aujourd’hui...

La traduction française de Secret of Mana avait déjà marqué les esprits pour son côté décalé et vieillot, sans compter les choix de noms douteux (Rambo et Schwarzy, on s’en souvient...). Une traduction réalisée par une certaine Véronique Chantel, alors traductrice pour Nintendo France à l’époque. C’est elle qui doit réaliser la traduction française de titres comme Donkey Kong Country, Yoshi’s Island, ou Link’s Awakening. Squaresoft ne disposant pas encore de branche européenne à l’époque, c’est donc Nintendo France qui se charge de les localiser, tâche qui incombe au final à la traductrice quarantenaire.



Véronique Chantel n’est pas vraiment une experte en jeux vidéo et encore moins en jeux de rôles (les traducteurs de l’époque venant plutôt d’autres milieux, comme la traduction littéraire), et s’arrache les cheveux par exemple sur le choix du nom des armes...

La tâche est d’autant plus rude avec Secret of Mana qu’elle devait composer avec 362 pages de textes à traduire en trois semaines, contrainte par les limitations de caractères propres aux jeux de l’époque. Sans compter qu’elle ne peut traduire du japonais et se base sur la version anglaise, déjà amputée d’une partie du texte !



Les choses sont différentes pour Secret of Evermore, dont le texte original est par définition en anglais. Cela se ressent en jeu, où les répliques sont plus fluides et ont plus de sens. Mais la traductrice est taquine et aime utiliser des tournures de phrases désuètes ou faire des références cachées à ses collègues (certains n’ont pas oublié le message caché « Gros bisous de Kyoto ! -Véro » dans Link’s Awakening !). Grâce au ton humoristique déjà présent dans le jeu, elle peut s’en donner à cœur joie dans Evermore.



C’est ainsi que « Evermore » devient poétiquement « Perpétua »... ou que Podunk, la ville de départ du héros représentant une banale banlieue américaine, se renomme Pontoise chez nous ! De même pour les personnages du jeu qui se voient renommés avec des consonnances bien françaises : Louis et Isabelle Rouflaquettes, Alec Orbusier, Camélia Dujardin... Loin de faire des mauvais choix, elle adapte parfaitement à la culture française des noms qui sont déjà des blagues ou des références en anglais. Même chose pour les fameuses références cinématographiques sous forme de faux titres cités par le héros, dont elle trouve des adaptations en faisant en sorte qu’ils soient compréhensibles dans notre système de référence.



Plus croustillant encore sont ses nombreuses répliques et expressions à travers le jeu, rendant le jeu encore plus drôle qu’il ne l’était déjà pour une traduction immanquablement devenue culte. Avouez-le, ce n’est pas dans tous les jeux que vous pourrez lancer un sort qui vous rendra « maousse costaud »...









Le format vous plaît et que les JRPG vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire et je noterai votre pseudo pour vous notifier sur les prochaines articles, histoire de ne rien louperMon premier sujet de l'année sera donc Secret of Evermore, que j'ai pu finir pour la première fois durant les fêtes, entre deux ouvertures de cadeaux et trois apéros en familleUn jeu qui m'avait longtemps intrigué à l'époque pour son évidente similitude avec mon adoré Secret of Mana et que j'ai pu découvrir via l'émulation, mais pour finalement abandonner ma partie sans aller très loin. Il faut dire que le jeu est assez déroutant, surtout si on le compare à son aîné… Je vous propose donc un retour sur ce jeu paradoxal à bien des égards !J’ai cru longtemps, comme beaucoup de gens, que Secret of Evermore était une « mauvaise suite » de Secret of Mana, mis en route par Squaresoft pour satisfaire le public occidental et pallier à l’absence de la « vraie suite » qui était Seiken Densetsu 3 (que l’on doit appeler maintenant Trials of Mana, même si je ne me ferais jamais à ce nom), jamais sorti du Japon, du moins jusqu’à tout récemment. Une idée reçue largement relayée à l’époque, y compris par la presse vidéoludique.Il faut dire que tout a été fait pour rappeler le nouveau succès de Square, jusqu’au « Secret of » du titre. De fait, Evermore emprunte certes une bonne partie du gameplay de ce dernier, mais rompt tout lien avec l’univers de Mana et change complètement d’ambiance pour plaire au public occidental, supposément amateur d’action brute et de références grasses. Quitte à faire de nombreux déçus. S’il s’avère que l’absence de lien avec l’univers de Mana était intentionnelle, le jeu n’ayant jamais été pensé pour être inclus dans cette série, la rumeur possède tout de même un fond de vérité.Au début des années 90, Squaresoft, devenu le maître du RPG au Japon en l’espace de quelques années, cherche absolument à conquérir le public occidental avec ses productions. Mais les équipes de Square se heurtent aux réticences de leurs représentants américains : les jeux sont jugés trop difficiles, trop complexes (et probablement pas assez « action ») pour le grand public occidental. Final Fantasy IV sortira aux États-Unis dans sa version « Easy Type » (et renommé Final Fantasy II pour l’occasion), et Secret of Mana sera heureusement suffisamment accessible pour sortir tel quel. En revanche, il faut faire l’impasse sur sa suite, pourtant annoncée en occident, tout comme sur Final Fantasy V, les Romancing Saga, Live-A-Live et autres merveilles de l’éditeur. Tout juste peut-on féliciter Square d’avoir daigné sortir en occident Final Fantasy VI et Chrono Trigger, même s’ils se sont cantonnés au territoire américain. Comme quoi, tout tient parfois à peu de choses...L’accueil positif en occident de Secret of Mana les conforte dans leur démarche et ils cherchent donc à en reproduire le succès, mais cette fois avec un nouveau jeu taillé pour le public occidental. Et qui de mieux placé pour faire cela qu’une équipe de développeurs intégralement américaine ? Dès la fin de l’année 1993, Square confie en effet à Douglas E. Smith, alors producteur des jeux Square dans leur branche américaine basée à Seattle, le soin de monter une équipe pour faire un nouveau RPG, lui laissant une liberté quasi-totale avec une seule restriction (mais pas la moindre) : faire un RPG sur le modèle de Secret of Mana. Sauf que la branche USA de Square, jusque-là, ne développait pas de jeux, elle se contentait de gérer les affaires de la firme aux Etats-Unis et se chargeait de la localisation des jeux. Aidé d’un de ses anciens collègues Alan Weiss qui officiera comme second producteur et définira les bases du projet, Doug Smith recrute donc où il peut des jeunes développeurs triés sur le volet, pour la plupart d’entre eux débutants dans le métier…Loin d’être un handicap, les idées fusent dans ce nouveau vivier de jeunes créateurs, et très vite un premier projet est monté, nommé. Le scénario de départ, basé sur des créatures capables de transporter les personnages dans des mondes oniriques, sera progressivement abandonné pour prendre plutôt une tournure de voyage à travers les époques (quand bien même l’idée de personnages transportés dans un monde imaginaire est toujours là), tandis que l’univers du jeu sera transformé en celui d’, qui finira par donner le nom final. Les bases du jeu, en revanche, sont déjà là, puisque l’équipe a le feu vert de Square pour s’inspirer allégrement de Secret of Mana… sans pour autant leur filer les: les programmeurs devront tout refaire de zéro par eux-mêmes !Malgré leur manque d’expérience, ils parviennent à en récréer l’expérience globale, y compris la gestion des dégâts variables en fonction du pourcentage, le système de niveaux d’armes et de jauges à concentrer, et même le fameux menu en anneau. Le feeling de jeu de Secret of Mana est recréé à merveille, au point qu’on pourrait croire que c’est la même équipe qui s’est chargée des deux jeux ! L’équipe d’Evermore s’est même permise quelques améliorations pour un peu plus de souplesse, comme la possibilité de pouvoir changer de direction en courant, ou encore la simplification des statistiques du héros ou de la gestion de l’IA. D’ailleurs, contrairement aux alliés dans SoM, notre compagnon dans Evermore se coince rarement dans les murs…Cela dit, la transposition ne pouvait pas non plus être parfaite, et les joueurs ont déploré de nombreux bugs lors de leurs parties… tout du moins chez les américains, car nombre d’entre eux seront finalement corrigés lors de la sortie européenne. Secret of Mana était déjà loin d’en être exempt, mais Evermore en cumule un peu plus, dont certains pouvant réellement gâcher la partie du joueur (beaucoup d’autres, en revanche, seront très utiles en). Plus triste encore, les développeurs ne sont pas parvenus à intégrer le mode multijoueur qui avait fait les beaux jours du hit de Square. Ce fut une telle frustration pour les joueurs qu’un fan bidouilleur a créé un hack en 2005 pour rendre le jeu à deux possible !Malgré tout, cela n’empêche pas le jeu de proposer aussi ses bonnes idées, à commencer par la coopération avec notre compagnon canin. À défaut de pouvoir proposer un mode deux joueurs, il reste possible pour le joueur d’alterner entre les deux personnages et donc de contrôler le chien, le seul à pouvoir franchir certains obstacles. Certains environnements du jeu comme la grande pyramide ou la station spatiale seront spécifiquement pensés pour jouer sur cette coopération, forçant le joueur à alterner entre les deux compères pour avancer. Le rôle du chien ne se limite pas à ces interactions, et peut aussi dénicher des ingrédients un peu partout à travers les environnements du jeu grâce à son flair.Ces ingrédients sont la base de la seconde idée originale apportée dans Evermore : l’alchimie. Après avoir tenté différents systèmes pour implémenter la magie si chère aux RPG, les développeurs d’Evermore s’éloignent finalement de leur modèle imposé par Squaresoft en abandonnant le système de points de magie au profit de formules d’alchimies à apprendre et d’ingrédients à récolter et combiner pour réaliser les sorts. Poussant le joueur à la collecte d’ingrédients (on peut aussi en acheter certains à divers marchands au cours du jeu) pour gérer au mieux son stock et à dénicher les nombreuses formules dont certaines très bien cachées, ce système ingénieux et amusant aura beaucoup marqué les joueurs malgré ses défauts (celui de l’utilité très relative de certaines magies, notamment). En dehors de cela, le jeu propose d’autres bonnes idées plus ponctuelles, comme le grand marché d’Antika où l’on doit troquer divers objets pour récupérer armures et amulettes, ou plus tard l’obtention d’un engin volant qui permettra de revenir sur les lieux visités pour récupérer des pièces servant à la construction d’une fusée.Mais ce qui aura véritablement le plus marqué les joueurs, en bien ou en mal, sera la façon dont Secret of Evermore s’est évertué à se démarquer de Secret of Mana concernant son atmosphère, son ambiance. On passe en effet d’un univers très coloré et plutôt enfantin à un monde sombre, et même assez glauque par moments, pour une aventure qui se veut pourtant presque aussi onirique que son modèle. Un changement de ton que l’on constate d’abord à travers les décors, dont les teintes volontairement sombres et ternes contrastent avec la finesse des graphismes et l’aspect grandiose de certains lieux. Les premiers environnements du jeu, comme la jungle, la tourbe ou le volcan se révèlent même particulièrement inquiétants voire macabres, et exercent dans leur souci du détail une espèce de fascination morbide sur le joueur.Il en va de même pour les ennemis rencontrés : beaucoup moins fantaisistes et mignons que ceux de l’univers des jeux Mana (et des jeux japonais d’une manière générale), le bestiaire se veut beaucoup plus terre-à-terre, et du même coup, plus menaçant. Les monstres rigolos et presque inoffensifs cèdent la place à de véritables raptors, plantes carnivores, vers grouillants au sol et autres bestioles diaboliques aux yeux injectés de sang. De par leur nombre, leur solidité et leur ténacité à poursuivre le joueur sans relâche, ils contribuent largement à retranscrire l’atmosphère hostile d’Evermore. Leur design est souvent inégal et moins inventif que ceux qui peuplent l’univers de Mana, mais il n’en reste pas moins une réussite dans la mesure où ils parviennent parfaitement à faire ressentir l’impression permanente du danger.Ce danger devient bien réel lorsque l’on affronte les boss, tous aussi monstrueux les uns que les autres et particulièrement coriaces surtout en début de jeu (le serpent des marais est un véritable enfer !), à l’image de l’effroyable Thraxx (Gigantik chez nous) qui orne la jaquette du jeu et fait office de premier gros boss. Même s’ils sont moins charismatiques et moins nombreux que ceux de Secret of Mana, ils contribuent eux aussi à l’ambiance oppressante du jeu.En réalité, cette sensation d’angoisse n’est présente qu’en surface. Ceux qui y ont joué savent qu’il n’y a rien de véritablement malsain dans le jeu, c’est même tout le contraire puisque toute l’aventure se déroule sur un ton humoristique. Et pourtant, ce sentiment de malaise ne quitte jamais le joueur tout le long du jeu. Cela, on le doit surtout à sa remarquable ambiance sonore.Une fois de plus, Secret of Evermore prend le contrepied total de son modèle, aux mélodies souvent légères et évocatrices, en proposant des morceaux aux notes lourdes ou dissonantes. En résulte une bande-son aux thèmes oppressants () ou mélancoliques (), souvent inquiétants (), rarement joyeux ( Escape from Evermore [/s]). Dès l’écran titre (), le ton est donné et le joueur sait qu’il embarque dans une aventure bien moins enjouée qu’il l’aurait imaginé. Mais plus déroutant encore, la majorité des environnements du jeu laissent les mélodies entêtantes de côté pour ne proposer que des sons d’ambiances : bruits d’insectes, souffle du vent, cris d’oiseaux, grognements et percussions pesantes, les sonorités sont saisissantes de réalisme malgré les limitations de la console et l’ambiance sonore retranscrit parfaitement chacun des lieux visités, renforçant chez le joueur, dépourvu de mélodies rassurantes auxquelles se raccrocher, le sentiment d’un monde grouillant et hostile. Un choix audacieux qui n’aura pas conquis tout le monde, surtout les joueurs habitués aux musiques mémorables et entraînantes des RPG japonais (j’en fait partie), mais qui a fait de la bande-son de Secret of Evermore quelque chose d’unique en son genre.Comme je l’évoquais rapidement, la véritable intention du jeu n’était pas de plonger le joueur dans l’angoisse, mais de proposer une aventure typique des fictions occidentales de l’époque, à savoir un mélange de fantastique et d’humour sur fond de références à la pop culture. George Sinfield, ayant rejoint le projet en cours de route pour travailler sur le scénario, prend sa tâche de faire un RPG pour les joueurs américains très à cœur et n’hésite pas à intégrer à l’histoire des éléments de la culture américaine de l’époque pour proposer une aventure familière aux joueurs : on retrouve donc une histoire autour d’un garçon et de son chien mystérieusement transportés dans un monde imaginaire et dont ils doivent s’échapper, chaque zone du jeu évoquant une grande période de l’Histoire (préhistoire, antiquité, moyen-âge, futur/science-fiction). Un scénario qui n’est pas sans rappeler de nombreuses œuvres de l’époque, comme L’Histoire sans fin, Retour vers le futur ou Jumanji.Sous le crayon des concepteurs graphiques et en premier lieu de Daniel Dociu, le héros prend la forme d’un blondinet qui transpire la « cool attitude » des années 90 avec sa tignasse rebelle, son jean et son blouson rouge, faisant irrémédiablement penser à Marty McFly, quitte à lorgner sur le stéréotype de l’ado de l’époque il faut dire. Pour parachever le cliché, Sinfield en fera un féru de films de série B, et le héros citera des noms d’œuvres imaginaires (mais néanmoins inspirés d’œuvres réelles) à de nombreux moments durant l’aventure.Plus original encore, son chien prendra diverses formes en fonction des zones traversées, du plus sérieux (chien-loup puis lévrier) au plus loufoque (caniche rose puis chien-robot en forme de grille-pain...), créant autant un marqueur de progression qu’un effet comique. Toute la progression du jeu repose d’ailleurs sur les péripéties du chien, qui embarque malgré lui le héros dans ses bêtises : c’est d’ailleurs parce qu’il part à la poursuite d’un chat en début de jeu puis pénètre dans un laboratoire abandonné et ronge les fils électriques d’une machine mystérieuse que les deux compères se retrouvent transportés dans un autre monde... C’est aussi à cause de son espièglerie que le héros se retrouve à combattre dans un colisée ou à gagner par inadvertance une course de cochons !Le jeu joue volontiers de son registre comique pour éviter de prendre son histoire trop au sérieux, jusqu’à même à briser le quatrième mur par le biais d’un prophète prêchant l’apocalypse et scandant « Nous sommes manipulés ! Ne voyez-vous pas ? Nous faisons partie d’un jeu vidéo ! ». Il rend aussi hommage à sa filiation avec Squaresoft en glissant quelques caméos dans le jeu, notamment la présence incongrue de Cecil reconverti en forgeron après son combat contre Zeromus, ou celle plus discrète de personnages de FF6 dans le public de l’arène.Secret of Evermore se veut donc léger et amusant, bien loin des sentiments que véhiculent son habillage graphique et sonore. Les enjeux sont moins dramatiques que dans Secret of Mana, le héros cherche d’ailleurs plus à s’échapper d’un monde hostile qu’à le sauver. Et s’il rencontrera bien quelques alliés, eux aussi coincés dans ce monde imaginaire, les personnages secondaires auront tout de même moins d’importance, moins d’impact que ceux d’un RPG japonais. C’est ce décalage, autant avec son modèle qu’au sein même du jeu, qui a malheureusement donné au titre sa mauvaise réputation.Lorsqu’il sort sur le territoire américain en octobre 1995, le jeu est pourtant plutôt bien accueilli par la presse, qui y voit un bon complément à Secret of Mana. Son ambiance et son humour correspond bien à ce qui plaît au public occidental, même si son scénario fait déjà trop classique pour l’époque. Néanmoins certains aspects sont critiqués, notamment la trop grande présence des musiques d’ambiances au lieu de mélodies marquantes, la difficulté du titre qui se révèle plus dur que Secret of Mana, et bien entendu, les bugs. Le plus douloureux, autant pour la presse que pour les fans, reste l’absence de multijoueur. Malgré ses qualités, le jeu reste dans l’ombre de son aîné et est même considéré comme qualitativement en-dessous des productions habituelles de Square...Chez les joueurs, la réception est beaucoup plus dure. Secret of Mana avait irrémédiablement marqué les esprits, et Evermore s’en éloignait beaucoup trop. Bien entendu, l’idée qu’Evermore devait en être une suite a largement contribué à son désamour par le public, quand bien même cela s’est avéré faux par la suite. Et aux défauts déjà cités s’ajoute la frustration de n’avoir eu qu’un ersatz de Mana à se mettre sous la dent, alors que la vraie suite (Seiken Densetsu 3, pour rappel) ne sera finalement jamais localisée.Les joueurs européens ont été étonnamment plus optimistes vis-à-vis du jeu, quand bien même il sort en plein boom de la Playstation et des jeux 3D. Il faut dire que les RPG sortant chez nous étaient rarissimes, il n’y avait pas de quoi faire la fine bouche. Plus rares encore étaient les jeux traduits, et nous concernant, la traduction française a d’une certaine façon largement contribué au charme du jeu...On se rappellera aussi avec nostalgie la sortie du jeu fourni avec son guide grand format intégralement en français, bourré de détails et d’astuces (et d’erreurs parfois : entre une sortie de donjon oubliée et deux magies présentes dans le guide mais absentes du jeu, on pouvait se douter que la chose avait été produite un peu à la va-vite), tout comme ce fut le cas pour Secret of Mana, Illusion of Time, et une poignée d’autres. Un élan de générosité justifié par le besoin de rendre ces jeux accessibles au plus grand nombre, quand aujourd’hui de tels objets seraient vendus trois fois trop chers dans des éditions collectors opportunistes. Personne ne sera donc surpris d’apprendre que ces guides se vendent maintenant à prix d’or auprès des collectionneurs...Au final, le jeu s’est malgré tout bien vendu, mais en-dessous des attentes de Square. Et la jeune équipe rassemblée par Doug Smith fut rapidement démantelée, en même temps que les bureaux de Seattle de Square... Encore que concernant ce dernier point, la principale cause serait plutôt la fameuse rupture entre Nintendo et Squaresoft, ce dernier ne voyant alors plus l’intérêt d’avoir des bureaux américains proche du géant japonais. Une suite fut planifiée un temps, sans que le projet n’aille très loin. Secret of Evermore fut donc le premier et le dernier RPG réalisé par Squaresoft, et d’une certaine façon le premier « J-RPG » réalisé par des américains...Malgré tout, les choses n’ont pas nécessairement mal tourné pour l’équipe après leur démantèlement. En dehors de Jeremy Soule qui ne faisait que signer le départ de sa carrière fulgurante, une bonne partie rejoindra en effet les rangs d’une entreprise de JV voisine de Square USA, Cavedog Entertainment, pour concevoir un STR qui deviendra célèbre :. D’autres auront moins de chance, mais dans tous les cas, pour la plupart d’entre eux, Secret of Evermore aura été un tremplin efficace après leur mésaventure. Qui plus est, leurs efforts sur ce premier projet n’auront heureusement pas été vains...En effet, le temps et la prise de recul des joueurs finiront par rendre justice au jeu. Éloignés de l’idée qu’il s’agissait d’une mauvaise suite, ou simplement marqués par son ambiance particulière qui tranche justement avec celle des jeux japonais, de nombreux joueurs furent progressivement conquis par le jeu de Square USA, qui dispose aujourd’hui d’une aura très forte, quoique pas autant que la série des Mana. En effet, le temps et la prise de recul des joueurs finiront par rendre justice au jeu. Éloignés de l'idée qu'il s'agissait d'une mauvaise suite, ou simplement marqués par son ambiance particulière qui tranche justement avec celle des jeux japonais, de nombreux joueurs furent progressivement conquis par le jeu de Square USA, qui dispose aujourd'hui d'une aura très forte, quoique pas autant que la série des Mana. Plus sombre, plus dérangeant (même pour de faux), certains joueurs le préfèrent même au mythe de Square. Chacun reste juge, mais le fait est que petit à petit, le jeu a regagné ses lettres de noblesses et est maintenant cité parmi les chefs-d'œuvre de la console et les grands hits du RPG.Comble de l'ironie, le jeu ne sortira jamais au Japon, et seule une poignée de joueurs japonais découvriront le titre via l'émulation ou l'import. Fut-ce pour un seul jeu, ils auront goûté à notre souffrance de ne pas avoir droit à une localisation pour un titre de grande envergure... Justice nous a été rendue !