3 nouveaux esprits seront ajoutés dans Super Smash Bros Ultimate ce vendredi, venu du jeu Hyrule Warriors: Ere du Fleau : Impa (jeune), le Grand Koga et Terrako le fameux robot gardien. Disponible pendant 5 jours, comme d'habitude.Ça parait anecdotique mais cela vient donc déconfirmer Impa de Breath of the Wild comme potentiel personnage en DLC.

posted the 01/06/2021 at 01:26 AM by masharu