Cinéma : 1 , 2 , 3 ... Action

En somme, très bon film Pixar, j'ai pratiquement tout aimé dedans et j'ai passé un bon moment à regarder tout ça.

D'ailleurs je doute qu'un gosse capte toutes les subtilités du message véhiculé à travers ce film.Par ailleurs l'animation du film est très propre! Content de voir que Pixar a toujours la main! Je me suis surpris à m'arrêter quelques fois durant le film juste pour admirer quelques plans...L'univers du film est tellement propre et travaillé aussi pour faire ressortir ce bon côté US...Le film regorge bien évidemment de ses doses d'humours qui sont très bien menés sans aucune once de niaiserie.