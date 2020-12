Hello Gamekyo,Aprèset, j’enchaîne sur Miles Morales. Ayant fait le jeu en Performance RT, j'ai été très satisfait du rendu et de la fluidité. Je n'arrivais même pas à voir la différence entre cette 4K dynamique et la résolution 4K du mode fidélité. Les cheveux, les lumières, les reflets, la neige et les animations sont goldé. Puis je trouve ça cool que la Bio-électricité de Miles et son invisibilité lui permettent de pallier à son manque de force et d'agilité, du à son inexpérience.L'OST claque et accompagne parfaitement les actions héroïque du défenseur d'HarlemImpatient de voir un Spider-Man II bien plus ambitieux fin 2022 (je pense)Et je croise les doigts pour avoir un super mode photo dans Ratchet & Clank Rift Apart !!