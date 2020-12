Hello Gamekyo,J'ai attendu la PS5 pour faire le dernier titre de Sucker Punk et quelle expérience. L'île de Tsushima est tellement belle. Beaucoup de drames et de personnages qui subissent la guerre et les envahisseurs au milieu d'une nature colorée et luxuriante. Certes la mise en scène et les animations faciales ne sont pas les meilleures parmi les studios Sony mais les personnages sont écrits avec plus de subtilité que dans bien d'autres jeux et le respect de la culture Japonaise via relations entre les habitants de Tsushima sont assez surprenant pour un studio Occidental.Bravo au compositeur Ilan Eshkeri a tellement tous compris des thèmes du jeu. Le juste milieu des musiques dans la tension dramatique qui accompagne cette guerre et des moments apaisants ou l'on parcours l'île et ses lieux mystiques.