Le top spécial Noël (en retard) bah ouais j'ai une vie aussi xD est enfin là. A la base, j'étais partis sur un top sur des jeux ayant des niveau inspiré de Noël mais j'en trouvais pas assez, j'ai donc changé d'avis et vu qu'au réveillon de Noël, on bouffe beaucoup, je me suis dis qu'un top ayant pour thème la nourriture était plus approprié. Allez, c'est partit, et si vous avez faim à la fin de cet article, c'est que j'aurai en partit réussi !10)- Dernier niveau du jeu, le château des délices est en fait le repère de Mister Dark, le niveau est pas bien long et pas bien difficile, mais la musique est cool, petite particularité également, Rayman se fera suivre tout le long par un clone maléfique, qui le OS si celui ci le touche. Bref, entre les glissades sur de la crème chantilly et éviter le clone, ça sera pas de tout repos !9)- Bon, c'est plus un boss qu'un niveau mais quand même ! Ce boss se déroule encore une fois dans un niveau ayant pour thème les vieux Disney des années 30. La Baronne Von Bon Bon (ouais c'est son blaze) se tient au dessus de la scène et elle vous enverra ses sbires un à un comme une gaufre au chocolat volante, un distributeur de friandises et autre bestioles en pâtisserie. Avant de carrément vous poursuivre dans son château de bonbon, le boss est fun, retors, et la musique est vraiment géniale et que dire de la DA.- J'aurai pus mettre le pays du fromage dans ce même jeu mais le Sweet Canyon est quand même meilleur à mon sens. Le paysage est composé de diverses pâtisseries et desserts, et vous serez entouré de beignets, de glaces, de macarons et de chocolat pendant que vous roulez sur le parcours. La piste est composée de biscuits et de bonbons en ruban, en plus d'une cascade de Soda... Seul inconvénient, faut pas être diabétique pour apprécier cette course (humour)7)- Un niveau extrêmement simple mais particulièrement fun, je l'ai recommencer plusieurs fois par pur plaisir. La musique est géniale, ultra entraînante et bon dieu que ça donne faim ! Seul bémol, il est quand même beaucoup trop cours...6)- Un niveau qui a pas mal fait parler de lui de pars sa DA étrange voir carrément dégueulasse pour certains. Je trouve néanmoins que même si sa DA me perturbe un peu, c'est un niveau quand même assez réussi. Et cette fois, ce qui change c'est que c'est pas du sucré comme on en a l'habitude mais du salé. Un étrange liquide rose s'apparentant à de la lave innonde ce pays, les habitants sont des fourchettes avec des yeux, et sur la grande place, un véritable carnaval de boustifaille en tout genre... Même si sa DA me rebute un peu, j'ai malgré tout bien aimé ce monde.5)- Qui dis Pikmin dis collecte de fruits, ce qui fait qu'on trouve de la nourriture dans tout les niveaux MAIS la forteresse des festivités va au delà de ça ! La particularité de ce niveau est la fait qu'il se déroule sur une grande table de décoration de Noël entouré de plats qui ont l'air ma fois assez délicieux ! Le mieux dans tout ça, c'est cette boîte en carton contenant une pizza photo-realiste limite. Rien que de la regarder nous fait saliver... Ce niveau se devait de figurer dans ce top !4)- SMZ est un monde situé au dessus des nuages, et si ce monde ressemble à un parc à thème, il cache en fait une usine de munitions du Dr Eggman. Les niveaux sont remplis de gâteau et de gélatine, et la tour à hamburgers géante de l'acte 2 était particulièrement impressionnante. Un niveau qui non seulement est genial mais qui en plus donne la dalle, que demander de plus ?3)- Un monde entièrement fait de cookies à la troisième place de ce top ! La musique est absolument géniale, le niveau donne super faim et en plus je sais pas vous mais moi j'adore les cookies, en plus c'est le seul niveau ayant pour thème la nourriture dans ce jeu alors faut en profiter, ou plutôt en déguster !2)- Beaucoup de jeu Nintendo dans ce top mais je ne pouvais pas ne pas mettre ce niveau. Clairement mon monde préféré du jeu avec celui sous l'eau, quand on regarde la map dans son ensemble, on se rend compte que le niveau est placé en fait sur une table de pique-nique géant, et on se rend sur différents types de gâteau comme ceux au chocolats, à la fraise etc... La musique est géniale, et putain que ça donne faim !1)- C'est pas qu'un niveau c'est le monde en lui même, comme son nom l'indique, la jungle juteuse est en fait une fabrique géante d'usine de fruit, allant des abricots au pastèque en passant par le raisin. Chaque niveau est en raccord avec ce thème, vous pouvez même carrément nager dans dans ce qui s'apparente à du jus de raisin. Les niveaux sont quasi tous excellents, et bon sang que ce monde est difficile ! Il figure sans problème à la première place de ce top !Voilà, j'espère que ce top basé sur la bouffe vous aura plu ! Et j'espère aussi que vous avez pas trop la dalle parce que moi ça commence à venir... Désolé par avance si certains niveau de jeu ne figure pas sur la liste mais encore une fois je n'ai pas jouer à tout les jeux du monde. Je vous dis à la semaine prochaine normalement pour un nouveau top, ciao !