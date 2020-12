- le rush abusé



-des scènes cutés



- sentiments d'avoir des scène pas lié entre elle, qui rendent la narration et les scène confus ...



- la qualité du dessin qui oscille entre le ok et le pas ouf.



Aucun effort d’adaptation dans le découpage et la narration cet épisode ... çe qui marche dans un media ne fonctionne pas forcément dans l'autre, mappa



l'épisode 3 de snk, punaise :Sj'avais défendu mappa pour les premiers ep, mais la si ça se contente a faire une adaptation sommaire en rushant comme ça, ça sens pas bon pour la suite. Punaise c'est dommage, toute cette partie est excellente.l'impression que depuis la s3, va falloir rester gentiment sur le manga.