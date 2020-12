C'est ce que théorise cet article qui spécule pas mal mais c'est assez intéressant à lire (l'annexe sur la VR également).



"Nous voulons vous parler ici d’une grande et belle histoire d’amour entre CD PROJEKT RED et MICROSOFT depuis déjà de nombreuses années. Nous n’allons pas rentrer dans les détails et plutôt nous intéresser ici aux évènements de ces 2 dernières années.



Tout a commencé par la présence de CD Projekt et une présentation exclusive de leur futur jeu CyberPunk 2077 lors de la conférence Microsoft durant l’E3 2019. La présence de Keanu Reeves avait été remarquée mais jusque là, rien de bien étonnant… CD Projekt proposait juste une exclusivité mondiale à Microsoft comme Ubisoft ont pu le faire durant le lancement de Google Stadia.



Il y a eu ensuite les interventions coup sur coup (3 jours d’intervalle) de Phil Spencer et de Adam Michal Kicinski de CD Projekt Red, réglées comme une montre suisse ! Nous n’allons pas ici nous répéter, nous vous en parlions en Décembre 2019 et nous vous invitons à visionner notre dossier sur le sujet pour en connaître toute la problématique."



La suite sur le lien.



https://www.vrplayer.fr/cyberpunk-2077-cd-projekt-red-microsof

ajouter une source - https://www.vrplayer.fr/cyberpunk-2077-cd-projekt-red-microsoft/